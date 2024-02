Breskvica odgovorila na HEJT komentare, pa otkrila kako je nastala pesma ''GNEZDO ORLOVO'': Samo smo se pogledali i rekli...

Angela Ignjatović Breskvica je učesnica ovogodišnjeg takmičenja pesme za Evroviziju. Pevačica će se predstaviti sa pesmom "Gnezdo Orlovo", koja je u javnosti pokrenula diskusiju o nacionalizmu.

Kako kaže pevačica, navikla je na komentare i očekivala je veliku reakciju ljudi.

- Uglavnom kad god je nešto vezano za mene, uvek su ljudi podeljeni, uvek prvo ti hejteri isplivaju, pa onda posle ti dobri komentari. Tako da sam očekivala, ali ne baš u ovoj meri, ovo je stvarno "wow" - kaže Breskvica.

Breskvica možda jeste očekivala podeljena mišljenja o pesmi, ali je prijavljivanje za takmičenje bilo u poslednjem minutu.

- Nismo ni mislili da se prijavimo, nismo ni razmišljali o tome. Ali su me nazvali jednog dana momci iz Generacije Zed, tj. Heni, i rekao mi da imaju neku pesmu. Došla sam, čula je i na prvu loptu to nije uopšte nije bila ideja da bude pesma za Evroviziju, ali onda kada su je malo prepravili, onda smo se samo pogledali i rekli "to je, to je Evrovizija, idemo", tako da je to baš slučajno nastalo. To se bukvalno desilo deset dana pred istek za prijavljivanje, tako da smo jedva stigli da se prijavimo - ispričala je Breskvica.

Njeni dani uoči takmičenja čini se da nemaju kraja.

- Izgledaju vrlo naporno i pretrpano, s obzirom da bukvalno ustajem svaki dan u šest. Snimam emisije, idem u studio, radim, i onda dođem kući u 1 ujutru, i sve ponovo ispočetka - rekla je pevačica.

Ipak, imala je vremena da posluša druge pesme koje će učestvovati, a ovo su njeni favoriti.

- Moj favorit od početka je Teodora, vrte mi se njena pesma, naravno, i Zorjina. To su dve pesme za koje ja smatram da bi baš lepo predstavile našu zemlju - rekla je.

Ljudi iz njenog najbližeg okruženja su joj, pored obožavalaca, najveća podrška na dugom putu do Malmea.

- Pa oni su sad trenutno svi preuzbuđeni, presrećni i ponosni, tako da, uglavnom, svi pričaju koliko jedva čekaju tu Beoviziju, i ako da Bog, da odem na Evroviziju - kaže Breskvica.

Ako stigne na veliku evrovizijsku scenu, ovo će biti njena poruka Evropi:

- Pa ja mislim da najbolji mogući način je tako što ću da otpočnem ovu pesmu koju sam spremila, zato što smatram da je to predstavlja našu zemlju kako treba. Ja sam oduvek želela da imam ovakvu pesmu, i ja privatno volim da slušam ovakvu muziku i jedva sam čekala da mi dođe neka takva pesma - rekla je Breskvica.

A 2. marta Srbija će saznati ko će ući u avion za Švedsku. Do tada možemo samo da nagađamo.

Autor: Pink.rs