Đole Đogani od ovog HITA zaradio za KUĆU! Slađa nije htela ni da je otpeva, a ''FATALNU GREŠKU'' napravio je ON!

Za čuveni hit „Idemo na Mars“ znate svi, ali malo ko bi poverovao da je popularni denser Đole Đogani od te numere zaradio za kuću.

–Slađa i ja smo zajedničku kuću napravili od novca koji smo zaradili od te pesme. Zamišljao sam da ću ja tamo jednog dana kada ostarim sedeti sa porodicom, imati svoje unuke i onda ‘bam’! Desio se raspad– ispričao je Đole jednom prilikom i otkrio kako je nastao čuveni hit koji je tada bio potpno osveženje na estradnoj sceni.

-Sedeo sam sa mojim prijateljem Danijelom i rekao mu da želim da tekst bude malo drugačiji, da ne bude o ljubavi o rastancima, o svemu onome što se tada pravilo. On je rekao: "Druže, jedino da idemo na Mars pa da napišemo pesmu" i ja kažem: "To, to nam treba. Idemo na Mars" - rekao je denser i otkrio da su tekst smišljali "usput".

- Ta pesma je zapravo neka parodija na narodnjake, bez uvrede ikome. Nismo imali drugu strofu, sećam se, pa se svako ubacivao sa nekim delom teksta - objasnio je pevač.

I u momentu kada je pesma završena i kada je trebalo lansirati i izazvati opštu pometnju, desilo se nešto neočekivano. Fatalnu grešku napravio je čuveni Aleksandar Kobac u čijem su studiju snimali pomenuti hit.

- U to vreme nije bilo hard diskova, i nije bilo autosave-a, ja sam se pogubio, nisam kliknuo save i zaboravio da snimim- rekao je Kobac jednom prilikom i dodao da je mislio da će ga Đole ubiti kada mu je video pogled.- Ja sam bio pod takvim adrenalinskim šokom da nisam znao šta da kažem. Samo sam ga gledao. Izbrisao je tako dobru pesmu sa tako dobrim aranžmanom, ali mi je rekao: "Sad ću, brate, da ti napravim još bolji aranžman". I napravio je stvarno bolji aranžman – rekao je Đogani.

Međutim, problem je došao i sa druge strane, i to ni manje ni više nego od njegove tadašnje supruge Slađe Delibašić, koja je u početku negodovala zbog ove pesme.

- Kad sam rekao Slađi ona nije htela da čuje da peva taj tekst. Rekao sam joj da imamo decu i da moramo da zaradimo pare. I eto, nastade hit - kroz osmeh je objasnio Đogani.

Autor: Pink.rs