NUDI NAM SE U PAKETU ZA DVOGODIŠNJI UGOVOR: Direktor dvorane iz Zadra otkrio kako se kod njih dogovara nastup, pa progovorio o Aleksandri Prijović!

Još se ne zna hoće li i kada srpska pevačka zvezda rodom iz Belog Manastira, Aleksandra Prijović, održati koncert u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru. U ponedjeljak je Index.hr objavio kako gradonačelnik Zadra Branko Dukić nije dozvolio održavanje Prijovićkinog koncerta u Sportskom centru Višnjik, pa koncert nije zakazan ni najavljen.

Gradonačelnik Dukić demantovao je da je zabranio koncert, a potom je direktor Sportskog centra Višnjik, u okviru kojeg se nalazi dvorana, Denis Karlović potvrdio kako se o koncertu Aleksandre Prijović, ali i nekih drugih zvezda intenzivno pregovara.

– Gradonačelnik Dukić je dao jasnu i nedvosmislenu izjavu kako je on protiv svake zabrane koncerata te da je na upravi Višnjika da radi i povećava prihode raznoraznim događajima. Sportskom centru Višnjik su ti prihodi neophodni i mi se tako ponašamo po tržišnim principima vezanim za organizaciju koncerata, sajmova i sportskih događanja. Aleksandra Prijović je jedan od onih izvođača koji nam se nude u paketu za dvogodišnji ugovor. Naša politika je bila da se nikad ništa ne objavljuje dok se ne potpiše ugovor, a koji u ovom trenutku još nije potpisan. Ako i kad bude potpisan obavestićemo javnost - kaže Karlović pojašnjavajući kako je u pitanju paket od osam koncerata, četiri u ovoj i četiri u sledećoj godini.

– Radi se o izvođačima koji mogu napuniti dvoranu. Među njima su neka od najpopularnijih imena hrvatske estrade. Dogovaraju se finansijski uslovi s organizatorima ovih koncerata, grupacijom četiri, pet radijskih kuća. Nadam se da će pregovori uroditi plodom i da ćemo postići dobre finansijske uslove.

Ova grupacija radija s kojom pregovaramo najbolja je u organizaciji i promociji koncerata u Hrvatskoj. Dokazani su na tržištu. To nam je velika šansa da napravimo iskorak u tom smeru i ponovo povećamo prihode i u tom smislu se i pregovara - ističe direktor SC Višnjik dodajući kako koncert Prijovićke nije, kako su preneli mediji, trebao biti u maju ove godine, budući da još ne znaju kada bi nastupila u Zadru, a što će se znati kad se usaglase detalji ugovora.

– Juče sam dogovorio sa slovenačkom grupacijom veliki rok koncert, a ugovor bi trebali potpisati do kraja nedelje. To je izvesno - zaključuje Karlović.

Sportski centar Višnjik je, pak, na svojoj internet stranici objavio kako će se od marta do maja ove godine održati tri estradna spektakla te su time najavili koncerte Severine, Jelene Rozge i plesne trupe Lord of the Dance.

Gradonačelnik Dukić se u ponedjeljak uveče oglasio oko moguće zabrane koncerta pevačice Aleksandre Prijović na Višnjiku, nakon što se o tome podigla medijskaprašina u celom regionu. Pre toga nije odgovarao na novinarske pozive za komentar saznanja kako je odbio organizatore koncerta i to opravdao tvrdnjom da nema slobodnih termina u Krešinom domu.

– Živimo u slobodnom društvu gde svako sluša muziku kakvu želi. Protiv sam svake vrste zabrane i iznenađuju me ovakve konstrukcije u pojedinim medijima. Ne bavim se organizacijom koncerata i ne razumem zašto se tolika fama digla oko toga. Sportski centar Višnjik ima svoju upravu i svoju poslovnu politiku koja samostalno odlučuje o programu i komercijalnim sadržajima, pa i onima koji se meni osobno ne sviđaju. Lično, nisam ljubitelj te muzike, niti bih išao na takav koncert i to je sve što imam reći o tome - kaže Dukić.

O mogućem otkazu koncerta Aleksandre Prijović zatražen je komentar i od grupacije radija predvođenih Extra FM-om, koji organiziraju njene koncerte u Hrvatskoj, a odgovorili su kako nemaju komentara.

Aleksandra Prijović je, podsetimo, tokom decembra pet puta napunila zagrebačku Arenu. Sada je započela koncerte u Osijeku, a biće ih pet, od kojih je prvi održala sinoć.

Prošle godine gradonačelnik Pule Filip Zoričić zabranio je koncert koji je u pulskom Domu sportova trebao biti održan 25. marta 2023., a na kojem su trebali nastupati pevači narodne muzike Duško Kuliš, Dragan Kojić Keba, Ana Bekuta i Zorana Mićanović. S obzirom na to da je za održavanje ovog koncerta potpisan ugovor, zabrana je dobila i sudski nastavak.

Gradonačelnik Zoričić je, pak, Glasu Istre tada potvrdio da je zabranio koncert. Kompanija Cimar Production iz Zagreba tužila je zbog otkazanog koncerta kompaniju Pula usluge i upravljanje, s kojom su potpisali ugovor, a Trgovački sud u Pazinu nedavno je doneo nepravosnažnu presudu u korist tužilaca.

Sud je prihvatio tužbeni zahtev u celosti i prvostepenom odlukom proglasio ugovor o najmu dvorane za održavanje spornog koncerta važećim, a odbio je protivtužbeni zahtev kompanije Pula usluge i upravljanje kojim se tražilo poništenje tog ugovora. Dakle, prema prvostepenoj presudi, otkazivanje koncerta nije bilo zakonito.

