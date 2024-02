NEKAD PEVAČICA, A DANAS DEKAN NA FAKULTETU! Aleksandra Perović iz grupe 'Mobi Dik' promenila ŽIVOT IZ KORENA! (FOTO)

Aleksandra Perović postala je dekan Fakulteta za menadžment i sport na univerzitetu Alfa BK, na kojem je zaposlena već nekoliko godina.

Po napuštanju grupe Mobi Dik 2005, ona je nastavila solo karijeru, snimila je jedan album i nekoliko singlova, od kojih su najpoznatiji "Nedelja", "Opijum"... Najpre je bila docent na Fakultetu za menadžment i sport, potom asistent, a kasnije i profesor.

Koliko je u ovom poslu uspešna, dokazuje i to da je nedavno postavljena za dekana na pomenutom fakultetu, što su nam potvrdili u telefonskom razgovoru u centrali univerziteta Alfa BK.

- Tačna je informacija. Aleksandra Perović jeste dekan fakulteta za menadžment i sport - rekla nam je ljubazna službenica.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa bivšom pevačicom, ali do zaključenja broja nismo uspeli da je dobijemo.

Podsetimo, kako se ranije pisalo, Aleksandra je sa dugogodišnjim partnerom Bobanom Jablanom dobila sina, nakon čega je promenila profesiju. Dosta se pisalo i o tome, kada je pre skoro 20 godina napustila grupu Mobi Dik, o razlozima zbog kojih se odlučila na taj korak. Ali i ona i Srđan Čolić su izjavljivali da nije bilo svađe, već da je svako odlučio da krene svojim putem. Čolić je njoj pomogao na početku solističke karijere i napisao joj nekoliko tekstova.

Danas ni ona ni Srđan nisu u muzici. Čolić se bavi animacijom i obradom crtanih filmova za "Dizni". U jednom intervjuu za Kurir on je potvrdio da je bio u vezi sa obe pevačica grupe Mobi Dik. - Bio sam u vezi sa Anom i sa Aleksandrom, i ovo je prvi put da to javno kažem. Bili smo momak i devojka, i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno, jer sam voleo i jednu i drugu, a danas obožavam svoju ženu, koja je majka moje divne dece. Ponosan sam na njih, jer imaju porodice - rekao je on pre desetak godina.

