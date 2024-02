Noć koja je sve promenila!

Prethodne noći voditelj Milan Milošević je ušao u Belu kuću zbog emisije "Pitanja gledalaca", kako bi takmičarima čitao pitanja koja su postavljali gledaoci najgledanijeg rijalitija "Elita".

Prvo pitanje koje je voditelj pročitao bilo je za Anitu Stanojlović, a ticalo se njene razmaženosti, te su je njen dečko Anđelo Ranković i pojedini takmičari osudili.

Usledilo je pitanje za Aneli Ahmić, te je morala da otkrila koliko je sigurna da prijatelji Marka Janjuševića neće uticati na vezu njih dvoje, a onda je Janjuš otkrio da li iko može da remeti odnos njih dvoje.

Marko Đedović je potom prozvao Asmina Drudžića zbog toga što je ostavio svoju decu i okrenuo se nekim drugim stvarima.

Miona Jovananović je optužila Nenada Aleksića Ša je sve vreme tokom žurke koja je bila u utorak gledao pevačicu Mirnu Košanin, te je Ša sve vreme pokušavao da se opravda da to nije radio.

Miona je nakon toga zameraila Ša što je sve vreme na žurki igrao, pa mu je čak i pripretila.

Da vidim da đuskaš to bi ti bilo poslednje đuskanje u životu -rekla je Miona.

Poslednje će ti biti kada budeš opet đuskala sa pevačima. Ja njoj tražim celu noć da se grlimo i ljubimo na žurci, ona ide đuska sa pevačem -rekao je Ša.

Ona je pevala Ša pesmu drugu si hteo nisi se kleo, zamisli sa kakvim ona skrivenim porukama ulazi ovde -rekla je Miona.

Ovde može svako da ti raz*ebe vezu ali meni ne. Ona meni ne da mira Mićo, non stop me provocira kako da me ne pogode tako neke stvari, ona ne staje. Ja sam ovoj ženi lojalan totalno i to me boli što ona sumnja u moju vernost. Ja ne znam da li sam nju muvao ili šta sam radio da mi tako prebacuješ? -upitao je Ša.

Miona je sve vreme govorila kako joj smeta to što je Nenad odmeravao pevačicu, iako je on to poricao, te se povukla tema o njihovoj vezi.

Jovana Tomić Matora otkrila je da li priželjkuje pad Anđela i Anite, njih dvoje se ostvrili na nju, smatraju da itekako želi da vidi njihov krah kako bi mogla da udovolji svoju sujetnu dušu.

Naredno pitanje bilo je za Janjuša:

Da li si siguran u Aneli i da li misliš da će Asmin pokušati da je vrati napolju? - glasilo je pitanje.

Mislim da će pokušati da je vrati, ali da ona neće želeti da pristane na to. Ne znam šta mora da se desi da se ona njemu vrati. Verujem da nema nikakve emocije prema tom čoveku i da nas dvoje ne budemo zajedno, smatram da mu se ne bi vratila - odgovorio je Janjuš.

Asmin, teleća glavica će se raspitivati za njega. Za Aneli mislim da je folirant i da nema ni približno jake emocije kao što ih ima Janjuš. Ona je mene pitala s kim je Asmin bio u kolima dok je pričao sa mnom. Zašto je to pitala, ako je on ne zanima? Pitala je da li je bio tad sa Stanijom, dok smo pričali - kazala je Miljana.

Aneli, ja sam video neke slike gde se vide i masnice. Šta se desilo pre sahrane tvog oca? - upitao je voditelj.

Stavila sam naočare pre sahrane svog oca. Nisam želela da moj brat vidi masnicu - kazala je Aneli.

Aneli je potom otkrila šta se sve dešavalo u njenom braku sa Asminom.

Nakon toga, Miljana Kulić i Darijan Radumirović su razgovarali o njihovom ljubavnom odnosu, te su prizali da im je jako lepo u vezi.

Teodora Delić je otkrila da joj smetaju poniženja od strane određenih ukućana koja upućuju ka njenoj ljubavi sa Nenadom. Nakon toga su Miona i Milica ušle su u žestok sukob u kojem je Milica otkrila neš i MNIni JOvanović

Ajde rošava, fasadiraš se ovde, ja kad sam bila šugava niko me nije branio ovde. Ti ovde prva vređaš klošarko, mene te tvoje jeftine fore ne zanimaju, ja sam plaćena da pratim emisiju . Ja idem po afterima a ti radiš ručni rad Orozoviću, kako je bilo na toj žurci, znači ti si afteruša -rekla je Milica.

Anđelo Ranković je nakon toga morao da otkrje što sedi pored Maje Marinković iako to smeta Aniti Stanojlović. Njih dvoje su ubeđeni da ih Maja pecka komentarima.

Miljana Kulić je nakon toga otkrila da više nema poštovanje prema Ivanu Marinkoviću iako je otac njenog deteta.

Nenad Aleksić Ša smatra da je bilo muvanja izmenju njegove devojke Mione i Mensurta Ajdarpašića, te je Bebica otkrio da je između Mensura i Mione.

Janjuš i Aneli su se odvojili pred kraj emisije, te su komentarisali ponašanje Asmina Durdžića koji konstgantno preti Janjušu i Aneli,.

Ne znam ja šta se dešava vani, Asmin nema ni srama ni obraza, i da se čuo rođak nije se bezveze čuo sa njim. Mama mi je rekla da se nije čula sa njim i da je došao da snima našu kuću i mamu. Mama izvela Noru i on došao da ih snima na kvarno nešto -odbrusila je Aneli.

Jedno je samo sigurno da je on slao te poruke, tih sadržina, tačno je on slao to -rekao je Janjuš.

Uroš Rajačić je otkrio da smatra da Jovana Cvijavnović ne treba da se druži sa Majom Marinković, pa je nakon toga ušao u raspravu sa Milenom Kačavednom.

