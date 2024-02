Učesnica "Elite" Anđela Šparavalo noćas se potresnim pismom obratila roditeljima Aleksandri i Aleksandru tokom "Elitovizije", ne bi li uspela da im prenese svoja osećanja i strepnje jer su joj svojevremeno zapretili da će je se odreći, te da neće imati gde da se vrati ukoliko momentalno ne prekine istopolnu vezu s Bojanom Pavlović, koju je zavolela u rijalitiju. Međutim, nije uspela da ih odobrovolji, naprotiv.

- Dragi i poštovani roditelji i poštovani brate. Znam koliko boli sam vam nanela u proteklom periodu. Morate i mene da razumete. Nisam mogla ni da sanjam da ću se zaljubiti u isti pol, a ta ljubav sada je moja bol. Vi ste moja krv i zauvek u mom srcu. Od ljudi doživljavam veliki pritisak, ali ti si me, majko, naučila da budem na zemlji kada mi se ceo svet ruši. Ovo je jedan od mojih najtežih perioda, s kojim se jako teško borim, jer vi niste uz mene. Majko, uvek si pričala da želiš da me vidiš srećnu, a ja sam u ovom odnosu najsrećnija - poručila je noćas Anđela, a njena majka Aleksandra se za Pink.rs oglasila nekoliko minuta posle toga i jasno svima stavila do znanja da od njihovog prihvatanja njenog izbora nema ništa.

Anđelina majka se, nakon što su joj se slegli utisci od noćas, ponovo javila našoj redakciji i jasno predočila kakav je njen i suprugov stav.

Sad mi se muž probudio i pogledao, kaže:"Sa tim papirom nek obriše Bojanina žvalava usta!" - počela je priču Anđelina majka, a potom zaključila da je njena ćerka rešila da samoj sebi upropasti život svojim ljubavnim izborom, koji oni ne podržavaju.

Ja sam je učila da je porodica svetinja, a vidim da mom detetu nije. Plače za Bojanom, i dalje ostaje u tom odnosu, a nas, kao roditelje, ubija, kao i brata, svakim danom sve više i više. Zahvalila bih se učesnicima "Elite", nikad nas nisu uvredili, a to što pokušavaju da dopru do nje - nema potrebe više za tim, ona je odabrala svoj put, kao što i sami vidite. Pokušavam da je usmerim na pravi put, ali ne vredi, rešila je sama sebi da upropasti život.

Bojanu smatra glavnim krivcem.

Bojana je navlačila dva meseca, a sad kao hoće raskid. Sve folira, blamira Anđelu da se što više spušta. Ona da hoće raskid, rekla bi joj:"Mrš u p*čku materinu, pa lupaj glavu", ne, nego što vidi da uništava i nju i nas. Sa svima joj zabranila da se druži jer ne podržavaju njihovu vezu, da je slučajno ne okrenu protiv nje. Samo joj puni glavu, uništava i Anđelu i nas. Grkljan bih joj iščupala, gadura monstruozna - poručila je Aleksandra Šparavalo za Pink.rs.

