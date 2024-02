Mlada zvezda Tea Tairović priredila je publici pravi spektakl u najluksuznijem hotelu na Kopaoniku, gde je sinoć pred više hiljada ljudi održala koncert i do ranih jutarnjih časova ređala svoje hitove.

Tea je pred sam nastup za domaće medije otkrila detalje novog albuma, pesama, ali jednim odgovorom, pevačica je nasmejala sve. Iako nije prvi put na Kopaoniku, prvi put je pevala na jednom velikom događaju povodom Sretenja.

Na nastupima u Crnoj Gori, pojavio se i jedan dečko koji ju je "oborio s nogu", kada joj je pokazao tetovažu na grudima - njen lik.

- Nisam mogla da verujem iskreno, on je onako diskretno došao i pokazao mi je tetovažu. Rekla sam mu: "Sačekaj, stani. Jel to prava tetovaža?", on je rekao "jeste". Zaista nisam imala reči, presrećna sam. Mislim, kako zahvaliti nekom na tome? Ovim putem ga pozdravljam i puno ga ljubim, divan momak, kulturan, normalan - rekla je ona i dodala:

- Što? Mislim... On sve pesme zna i jako voli i poštuje sve što ja radim. Nije mu prvi put da dolazi na moje nastupe, nije on dečko ni hteo da se preterano eksponira. To što je tiče devojke, pa što ja smetam devojci?

Na pitanje da li je ona ljubomorna, iskreno je odgovorila:

- Šta misliš? Vidi ja i saradnicima ne dam da puno vrdaju, a kamoli da imam momka. "Reci mi boj, boj, da ti si moj, moj" - citirala je Tea jedan od svojih stihova.

Vrlo ažurno i ubrzano radi na novim pesmam i albumu, a iako joj sve ide po planu našla se u velikom problemu.

- Radim na novim pesmama i jako sam uzbuđena, zato što je to sad onaj najlepši deo, kreativni deo gde pevam, prepevavam, ispravljam, pevam prateće vokale.. Inače učestvujem jako u procesu rada, nedavno su se saradnici našalili i rekli mi: "Još da počneš da radiš i aranžmane, i to je to". Stvarno volim jako da se mešam i da učestvujem, to je do sad urodilo plodom - rekla je ona i otkrila kakav problem ima:

- Imam žestok problem, jer ti ne možeš publici da plasiraš previše pesama jer prosto neće imati vremena sve da čuju, danas je takvo vreme. Imam mnogo, mnogo pesama, više nego što mi treba pa se bojim da ne pogrešim. Jeste bila ideja da publici predstavim neke od pesama, za koje imam dilemu pa da oni odluče koja im se sviđa.

- Jedan jedini spot za sada za jednu ljubavnu pesmu koja se zove "Nek ti je srećno" i lepa je. Kad je bio Dan zaljubljenih, pa... lepo - završila je Tea.

Autor: Pink.rs