S knedlom u grlu progovorio o bolnim gubicima!

Naš čuveni harmonikaš Mirko Kodić kao i pevačice Lepa Lukić i Zorica Brunclik dobili su "Zlatne medalje za zasluge", zahvaljujući svojim dugim karijerama i doprinosu narodnoj muzici. Kodić je od predsednika Aleksandra Vučića dobio orden, a sad je progovorio o odlikovanju, kao i o petogodišnjici smrti Šabana Šaulića, a prisetio se i svog bolnog gubitka - iznenadne smrti sina Aleksandra.

- Ilda, puno te pozdravljam, nismo se videli od juče. Juče je bila petogodišnjica smrti mog velikom prijatelja i kuma. Šabana nosim u srcu. Puno mi je srce jer su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i građani prepoznali moj trud - počeo je Mirko u ''Premijera - Vikend specijalu'' i dodao:

- Ja sam juče na groblje poneo moj orden, ispričao sam se sa Šabanom. Rekao sam mu da sam ja za života dobio odlikovanje i da je to i zahvaljujući njemu. Mi smo zajednički zasluženi za ovo naše ordenje. Ja bih voleo da je on tu pored mene da zasviramo nešto, ali situacija je takva i ja sam imao tešku situaciju kad je preminuo moj sin Aleksandar. Valjda negde na nebu vidi da je njegov otac dobio odlikovanje i valjda se raduje svemu. To su ogromni usponi i padovi za kratko vreme. U mom životu se desila velika tragedija da moj miljenik, moj sin premine u 32. godini. Harmonika je moj najbolji lek, ja se ne dam... Na trenutak mi padne roletna, pa se posvetim muzici, to je tako, samo da ne doživi niko šta sam ja doživeo - rekao je Kodić, a onda se prisetio zajedničkih nastupa po svetu sa Šabanom.

- To su neki najlepši momenti našeg života, gostovali smo svuda po svetu i zabavnjaci i narodnjaci u jednoj grupi. Svi smo mi bili jedno isto. Bilo je na hiljade ljudi u Sidneju, u Čikagu... - kaže Kodić.

Autor: Pink.rs