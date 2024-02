'GASIM TELEFON!' Bajaga napunio 64. godine, pa u susret koncertnom jubileju priznao zbog čega se ne javlja prijateljima

Momčilo Bajagić Bajaga proslavio je danas 64. rođendan, a kako je otkrio za medije, nema velikih želja.

- Ono što uvek poslednjih godina sebi poželim je zdravlja i inspiracije naravno. Recimo da bi to bilo to što bih sebi poželeo i sada. Nemam neke posebne želje, manje više sam sve ostvario - rekao je on kroz smeh.

Inače, Bajaga će 21. aprila održati koncert u MTS dvorani, gde je pre nekoliko decenija održao svoj prvi koncert s grupom "Bajaga i instruktori", samo se tada dvorana zvala Dom sindikata.

Ova dvorana ima dobar zvuk i lepo je da bude koncert ovde gde smo održali prvi koncert u Beogradu kao grupa “Bajaga i instruktori”. Tada je ovo bio Dom sindikata. Imali smo istu zamisao u Zagrebu da uradimo, ali ta dvorana gde smo prvi put nastupili više ne postoji - kaže muzičar koji je poznat po izjavi da nekoliko dana pred koncert ugasi mobilni kako mu ne bi prijatelji, rođaci, kolege i saradnici tražili besplatne karte.

To će biti slučaj i sada.

Gasim se, ali moram da kažem da smo ograničeni sa kartama. Međutim, pošto tokom leta planiramo da napravimo još jedan koncert pa ovom prilikom da zamolim prijatelje i sve da mi ne traže karte za ovaj koncert da bi fanovi došli do svojih. Sada nema besplatnih karata.

Kako će ovo biti ujedno koncert proslave 40 godina od albuma “Pozitivna geografija”, koji su izveli na prvom koncertu ovo će takođe biti plej lista sadašnjeg.

- Sviraćemo kao na tom prvom koncertu repertoar, ali pošto je to kratko sa albuma “Pozitivna geografija”, možda odsviramo još par pesama koje sam radio za “Riblju čorbu”. Sigurno nećemo one koje su nastale kasnije, hteli smo repliku tog koncerta sa početka. Nadam se da će doći oni koji su bili i pre 40 godina, koliko je moguće naravno.

Autor: pink.rs