PONOVO RADE ZAJEDNO! Dino Merlin napisao pesmu Čoli - evo detalja, spot snimljen u rodnom gradu pevača

Zdravko Čolić i Dino Merlin nakon mnogo godina ponovo su ukrstili svoje talente. Zdravko je prošle nedelje boravio u Sarajevu gde je i snimio spot za pesmu "Biraj ti", čiji je autor Merlin.

Ovo nije prvi put da najveće muške zvezde u regionu sarađuju. Pre 18 godina Dino je napisao jedan od najvećih hitova Čole "Kao moja mati" a pre 34 godina uradio je i pesmu "Da ti kažem šta mi je". Kako kaže izvor koji je bio na snimanju spota, pesma će sigurno biti vanmremenski hit. Spot je snimljen u gradu odakle su obojica potekli, tema pesme nema veze sa Sarajevom, ali se pominje Beograd. Scene su snimane u jednom od najlepših restorana.

- Biće ovo jedna pesma uz koju će moći i da se plače i da se veseli. Da se čaše lome i od sreće i od tuge. Mnogo ljudi je učestvovalo u spotu, a radio ga je jedan od najpoznatijih bosanskih reditelja Arnej Misirlić. Sve je bilo u strogoj tajnosti, pa su učesnici na setu morali da ostave telefone u zasebnoj prostoriji. O tekstu pesme ne smem mnogo da pričam, ali verujte mi pevaće se i po kućama i po kafanama i na svadbama - rekao je izvor.

Podsetimo, na Merlinovom koncertu u Beogradu koji je bio prošle godine u novembru jedan od gostiju bio je upravo Zdravko Čolić. Kada se on pojavio na binu te večeri od ovacije publike bukvalno se treslo tlo arene, a aplauz je trajao više od šest minuta. Tada je Dino za domaće medije izjavio da mu je Čola rekao da može biti gost samo jednu noć, na šta mu je on odgovorio da nema nikakvih problema i da samo izabere koji će to biti dan. Dino je u jednom intervjuu otikrio i da je Čolić njegov idol i da je kao mali želeo da bude kao on.

