Borislav Terzić Terza zaratio je noćas ponovo sa Miljanom Kulić, na čiji račun je izneo mnoštvo uvreda tokom "Pretresa nedelje", zbog čega je u zaštitu svoje ćerke stala njena majka Marija Kulić.

Ona nam se javila kasno noćas, tokom svađe svoje ćerke i Terze, i tom prilikom mu poručila:

Kažite seljoberu Terzi da jeste rekao Miljani u hotelu mrtav pijan da je sa Tricom da ne bi radio napolju na građevini, ovo mu je, kaže, lakše. A s obzirom da je rekao da Skraćeni j*be Željka, recite da sam ja rekla da će ono derište koje mu je bilo na Novu godinu u posetu da j*be ovo pseto komšijsko, ružno, poslaću i sliku da mu pokažeš, u usta, a posle toga da mu se isp*ša u usta. Ako mu je to malo, i onom drugom što je bilo. Mislim da je bilo dvoje dece kod njega u poseti, ako mu je i to malo, onda i oca i majku i brata i sestru i njega. Kod nas u ulici ima puno džukela, tako da ih ima za celu porodicu. Kad budu "Pitanja novinara", to mu poručite od mene, jer se Miljana pravi fina, pa neće da vrati istom merom, a Buđola gleda u m*da, pa može kučište da pređe na njega, posle onog seljačkog derleta. Sve ovo mu slobodno poručite od mene i kažite mu da će, ako ima žensko dete, da ga j*be ne samo Skraćeni, nego i Čuburac i Šan - u svom stilu poručila je Marija.

Ona je, inače, prethodnog dana za Pink.rs prokomentarisala ćerkine seksualne odnose sa Darjanom Radumirovićem, s kojim je u emotivnoj vezi od prošle nedelje.

- Sve najgore bih rekla za nju! Malopre mi rekao Siniša, ja to nisam ni znala, nisam gledala noćas, gledala sam dok su bili intervjui... Malopre mi rekao Siniša, zgrožena sam! Nemam reči. Sve najgore bih rekla, ali više ni ne ide da pričam, da me opet osuđuju:"Vidi šta ova priča za ćerku, opet je protiv veze...". Nisam protiv veze, nemam ništa protiv toga da se zezaju, druže, pa nek se i poljube, ali više od toga ne i napolju - ni slučajno! To može da bude dok traje rijaliti, posle toga ne. Nije narkoman, nije kockar, ali seje decu po svetu! Sve najgore je pričao o Sneži Kušadasi, izneo sav prljav veš. Kakva god da je... Ja nju mrzim, odvratna mi je zbog sestričine, što je dopustila da ode u hraniteljsku porodicu - zbog toga mi je odvratna, ali kakva god da je, ona ga je uvela, pružila mu šansu da zaradi ono što ne bi mogao napolju. Preko nje je ušao, to treba da poštuje, to važi i za Zolu i za onog skraćenog - objasnila je Marija.

