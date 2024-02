Ermina Pašović, bivša učesnica "Zadruge", oglasila se za Pink.rs nakon što je sinoć u "Eliti", tokom "Pretresa nedelje", Ivan Marinković rekao da mu je ona rekla da je Marko Đedović unapred znao za tajne prepiske Matee Car i Anite Stanojlović, svoje venčane kume.

Ermina je demantovala Marinkovića, istakavši da mu nije tako rekla, te nas je uputila u čitavu priču.

- Ja sam dobila prepiske između Matee i Rešićke, gde Matea to piše, a Rešićka u fazonu kao:"Moguće". Mislim, dobijala sam i od Jelene Batos da je Marko to znao, ali ja u to nisam verovala... - počela je priču Ermina.

Resićka je dovela Mateu u Đedovićev stan kad je dolazila u BG, bez da to iko zna, kad je Matea gostovala, a Rešićka je znala da je Marko zabranio ikom u stan pred ulaska... I ona je ladno dovela Mateu i smestila je. E, to se saznalo i svi su počeli da optužuju Marka da je to znao, jer kako bi se Rešićka usudila da nekog dovede u stan - ako joj se već htela naći, što joj nije platila smeštaj od 25 evra i bila bi mirna! I tu kreće haos po mrežama, gde su i dan danas svi ubeđeni da je Marko znao, a ja lično sam uvek govorila da nije znao, ko god da ga je okrivio. I jednom prilikom, kad sam se čula sa Ivanom... On je to isto čuo. Pitao me je da li je to istina, a ja sam mu rekla za to šta je Matea rekla, da ona sumnja, a da ja ne verujem i da ću sve saznati kad izađem. Znači, Ivanu sam ispričala situaciju celu i šta je Matea napisala, ali nisam ja rekla da je to istina, nikada - objasnila je Ermina za Pink.rs.

Autor: pink.rs