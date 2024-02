MAJA NIKOLIĆ DOŽIVELA NEPRIJATNOST NA NASTUPU! Krupan muškarac je nagazio a onda joj se obratio šokantnim rečima: Ti si sledeća...

Maja Nikolić doživela je neočekivanu neprijatnost u jednom klubu kada joj je krupniji mladić iz publike uništio čizmu i to usred njenog nastupa.

Maja je u razgovoru opisala detaljno šta se dogodilo, a povod je bio sasvim druge prirode.

Naime, usred njenog nastupa jedan dečko poželeo je da zaprosi svoju devojku, ali je tom prilikom slučajno povredio pevačicu.

-Pre manje od mesec dana dogodilo mi se da je dečko zaprosio devojku i to tako što je klekao ispred mene, ali je tako nagazio moju plišanu čizmicu. Samo sam rekla „Čoveče“. To je mene tako zabolelo, jer je on onako malo krupniji bio – istakla je Maja za Grand i dodala

-Kada sam videla da on nju prosi, da je otvorio plišanu kutijicu, rekla sam sebi „super“. Inače, mislim da je bio iz nekog kraja iz unutrašnjosti jer mi je rekao „Kod nas u kraju znači kad tebe nagazim, da si ti sledeća“.

Maja je objasnila i da je trpela nesnosne bolove, ali da je na kraju i nazdravila sa budućim mladencima nakon što je devojka rekla „da“.

-On mi je otkinuo nogu. Dečko težak, krupan, debeljuškast… Onda sam ja naručila „Proseko“ sebi i njima. Nazdravili smo i rekla sam „Nek’ ste samo vi živi i zdravi“. Čizmice ću kupiti nove, nije to bio problem, nego me je bolela noga – ispričala je Maja.

Pevačica je dodala i da joj je jasno da mladić nije imao nameru da je nagazi, ali da se verovatno od uzbuđenja malo neodmereno kretao tokom izlaska na scenu.

-Nisam shvatila zašto je on klekao ispred mene. U stvari, klekao je bočno da prosi devojku, ali onako trapavo jer se uznemirio, imao je tremu. Otkinuo mi je desnu nogu i onda sam rekla da idemo da nazdravimo, tako da ova godina mi je krenula top – zaključila je Maja.

Autor: N. Ž.