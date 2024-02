DUNJA ILIĆ SE NA SCENU VRAĆA KAO AJLA BEGOVIĆ! Ponovo grabi ka muzičkom tronu, a evo šta sprema!

Spremna za veliki povratak!

Dunja Ilić nakon deset godina medijske ilegale otkriva detalje svog života o kojima je do sada ćutala.

Tokom decenije pauze preživela je mnogo toga, od borbe sa alkoholom, smrti najvoljenijih, burnog ljubavnog života. Promenila je veru, ime, ali i mnoge gradove i države, a onda je odlučila da se vrati. Sve o turbulentnom životu Dunja otkriva i staje na put svim nagađanjima. Nakon decenije pauze, Ajla je otkrila kako će izgkedati njen povratak na muzičku scenu.

- Nova pesma je u planu. Projekat koji će me promovisati kao tekstopisca i koji će otkriti sve ono što znam. Nudili su mi do sada da pišem, ali teme koje ne radim. Volim malo taj mrak, mistiku, melanholiju. Volim balade i takva je i ova pesma. Ne radim da bih se vratila ili gazila po estradi. Mislim da nikome nisam pretnja, pesma nije za klubove i diskoteke. Ne pravim pesmu za to. Balada je jako lepa i kvalitetna i definitivno nije za klubove. Možda što se tiče popularnosti mogu da budem problem, pa da pesma zaživi, ali ništa drugo.

- Tekst je biografski i vezan je za moju poslednju vezu i muškarca sa kojim sam završila odnos pre dva meseca. Suština je da neko bira drugi put iako i dalje ima osećanja. Odluka da odeš je možda teška bolna, ali nažalost i neophodna. Ne bih obećavala kada će pesma izaći jer pripremamo spot, a koreografija je jako zahtevna a želim sama da je uradim. Imam dve leve noge i treba mi vreme. Nema golotinje jer ne volim to gu*enje više, dosta je toga. To će biti neki sklop moje umetnosti, emocija, nečeg novog. Uvek sam pravila kompromise, nekada, sada toga nema. Nisam htela da snimim neke pesme, tipa "Durbin" koji ljudi toliko vole. Sada radim kako ja želim. Vraćam se kao Ajla, ali sam svesna da će se ljudi teško navići.

Autor: Pink.rs