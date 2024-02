POPOVIĆ OTKRIO DA LI JE VIDEO SINA MARIJE ŠERIFOVIĆ, pa progovorio i o poklonu za bebu!

Evo da li je video pevačicinog naslednika.

Marija Šerifović postala je majka krajem prošle godine uz pomoć surogat majke, a kreativni direktor "Granda" Saša Popović, otkrio je da li je video pevačicinog naslednika.

- Nisam. Niko još nije video bebu - počeo je Popović i dodao:

- Marija je rekla kad se budemo sastali danas, da će se dogovoriti sa svakim ponaosob da dođemo na babine.

A kada je poklon za dečaka u pitanju, Popović je rekao da je za to zadužena njegova žena.

- Suzana naravno odlučuje o tome. Što se tiče oblačenja, to odlučujem sam, ne žena. Pa kod Marije mogu da idem u patikama, kad znam da će me dočekati u patikama - rekao je on.

Život joj se promenio iz korena

Marija je, podsetimo, nedavno istakla koliko joj se život promenio otkako je postala majka, te je na svom Instagram storiju podelila jaku poruku.

- Bože, hvala ti! Hvala ti na ovim malenim rukicama. Jedan zaista vidi sve i verujte mi svakome od nas sve dođe po zasluzi. Tek sada, tek danas kada imam 39 godina mogu sebi reći da su mi i srce i duša u potpunom spokoju jer je konačno sve došlo na svoje mesto - pisala je Marija na mrežama.

Autor: Pink.rs