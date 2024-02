Šok za šokom!

Ogromna prašina podigla se otkako je u javnost isplivao porno snimak Asmina Durdžića, kao i nakon njegovih tvrdnji da je s njim na eksplicitnom klipu njegova svastika, Anelina sestra, Sita Ahmić. Nakon što je ove optužbe bivšeg zeta oštro demantovala, sada se Sita oglasila sa novim informacijama, a tom prilikom komentarisala je i Anelinu sinoćnju reakciju na hipotetičko pitanje o Asminovom porno snimku.

- Videla sam na Anelinom licu da je izbezumljena i šokirana zbog pitanja o Asminovom klipu od sinoć. Tačni se videlo da joj nije dobro zbog deteta jer je videla da će to ostaviti posledice na dete. Ona još do kraja ne zna šta se događa, a nadam se da će saznati. To treba na čistac sve da izađe, ja se bavim putem zakona tim slučajem. On je sve sam rekao, dokazao je i pokazao da sve laže i da je redak oblik jedne patološki bolesne osobe i njemu nije mesto na slobodi - rekla je Sita za Pink.rs i dodala:

- Meni mnogi ljudi pišu da je osoba s Asminom na snimku zapravo muško. I meni se tako učinilo kad sam pogledala malo bolje bez cenzure sve. Ja ne znam kako je neko pokušao da smontira da sam to ja, meni to više iskreno liči na transrodnu osobu nego na neku ženu - poručila je Anelina sestra za naš portal i obelodanila fotografiju zbog koje mnogi misle da na snimku s Durdžićem nije žena.

Autor: Pink.rs