OSTAO U ŠOKU! Saša Popović progovorio o društvenim mrežama, priznao da ga je zatekla informacija da ima profil na Instagramu: Ćerka mi je otkrila!

Imao šta da kaže!

Saša Popović je uvek isticao da ga društvene mreže ne zanimaju, ali se nedavno u medijima pojavila informacija da je postao novi korisnik Instagrama, što je sad oštro demantovao.

Saša je otkrio zbog čega nema nalog ni na jednoj društvenoj mreži i istakao da ga je informacija o profilu sa njegovim imenom na internetu zatekla.

– To mi je ćerka pokazala, rekla mi je da me je neko stavio na Instagram, kao da je to moj pravi profil. To nije istina, ja to nemam. Nikada nisam imao profile na društvenim mrežama, niti želim da ih imam, niti ih imam. Nemam ni TikTok, nemam ni Instagram, ni Fejsbuk, nemam ni Tviter, nemam ništa i srećan sam što nemam – rekao je Popović, dok je na pitanje da li postoji neki poseban razlog zašto nema nalog na nekoj društvenoj mreži, odgovorio:

- Šta će mi? Četrnaest godina sam na televiziji, vide me svi. Šta imam kažem, često imam i neke intervjue, a da sad imam neki svoj profil, pa da čitam po društvenim mrežama šta kaže ovaj, šta kaže onaj, da se nerviram, pa neću! Ovako mi je lepo. U aprilu punim 70 godina, penzioner sam, uživam i uopšte me ne zanima ko šta kaže i ko šta piše, tako da mi te društvene mreže zaista ne zanimaju.

Autor: Pink.rs