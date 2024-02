VEČE PUNO NAPETOSTI! Rat između Maje, Janjuša i Aneli doživeo EPSKE razmere, Anita i Anđelo dokazali da od LJUBAVI do MRŽNJE ima tako malo, porodica Šparavalo konačno dočekala njihov RASKID, a oni su zagrejali JORGAN PLANINU!

Ratovi na više frontova!

U toku sinoćnje večeri u Eliti je održana emisija 'Pitanja novinara'. Domaćin u studiju bila je Ana Radulović. Sedma sila je kao i svakog petka učesnike Elite stavila na teške muke svojim intrigantnim pitanjima.

Na početku večeri Aneli Ahmić dala je svoj sud u Asminovom porno snimku koji je izašao u javnosti, pa progovorila o svim njegovim lažima.

Dobila si informaciju od gledalaca u sredu, da li te je i u kojoj meri šokirala informacija da se u javnosti pojavio njegov porno snimak

Nije me šokiralo. Ne može me jednostavno šokirati ništa, ali to što se tiče snimka, taj čovek je na sve spreman, čim je spreman da objavi svoj porno snimak. Od njega se očekuje sve najgore - rekla je Aneli.

Posebno me je zaintresovalo kada ti je Milan pročitao, ti si bila sigurna i rekla da je on taj koji je plasirao u javnost taj video. Zbog čega si tako sigurna u njega i kako si došla do tog zaključka - pitao je Tanasijević.

Liči mi to na njega. Milan nije ni završio pitanje, ne sećam se kako je išlo, mnogi su verovatno pomislili da je objavio moj snimak neki. Tačno sam znala da će za njega reći to, da je porno snimak za njega. Prvo, ja znam da ne posedujem porno snimak, spreman je sebe objaviti u tim porno stanjima zarad toga da bude u žiži javnosti...On je hteo dati do znanja nekome, mi ovde polemišemo kako on mene i dalje voli, on je hteo dati javnosti to da on mene ne voli i da je on mene varao. Kleo se u Noru da to nije radio i to je radio baš u momentima kada bih ja posumnjala u njega, tj. kada bih ja osetila da on možda krije telefon...Govorio mi je kao da ne mogu ja čitati njegove poruke s porodicom ili o poslu, vadio se na takve stvari. Trpela sam u sebi neke stvari - rekla je Aneli.

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić, ali je ovog puta na red došao njen odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Da li si shvatila da ne treba poverenje koje je Janjuš zadobio od tebe, ne treba da stavljaš na kocku?! Da možeš tim nekim sitnim lažima narušiti to poverenje - pitao je Darko.

To je neka situacija kada on reaguje burno, izdere se, ja ga želim smiriti, ali verovatno je pogrešan način...Ja bih bila bolesna kada bih rekla da se sećam da me je Terza uštinuo za obraz, ali se ne sećam Darko. Evo, ne sećam se. Meni je dosta što mi neko ne veruje zbog gnusnih laži onog čoveka, da se zbog nekog štipkanja predstavljam kao lažov - rekla je Aneli.

Zar nije malo nerealno, neki bi rekli čak i bezobrazno, da Janjušu posle svega tražiš neke dokaze ljubavi - pitao je Tanasijević.

Ja Janjuša jako volim, jako sam ga zavolela i ta naša emocija je prejjaka, obostrano je. Ne znam kako da opišem to kako ja njega volim i uvek mi je malo te njegove pažnje. Drugo, u strahu sam, ja sam izdata ušla ovde, bojim se te neke izdaje...Ja kada kažem njemu da je ta emocija toliko jaka da nisam osećala takvu emociju sa bivšim suprugom, imamo i odnos i kada se grlimo, nisam iskrena da ti budem i onda on počne da se smeje i da me podbada da ga lažem. Tako je, volim ga više nego što sam volela oca svog deteta - rekla je Aneli.

Aneli Ahmić je u suzama progovorila o batinama koje je dobila od Asmina, pa otkrila koliko je problema čeka po izlasku iz rijalitija.

Kako bi reagovala kada bi saznala da se oglasio za Pink.rs Nikica, to je suprug tvoje sestre koji je rekao mnogo toga, između ostalog da je on lično svedočio kada te Amsin pretukao, da si bio sva raščerupana i krvavog nosa - rekao je Darko.

Jeste, u tom momentu je Nikica bio kod nas, živeo je kod nas, Nikica je živeo kod nas u porodičnoj kući. Tad je bila zima, Nikica je došao da radi gore, on je radio, Asminu je vodio te poslove i Nikica je u tom momentu, kada sam imala uvid u njegov lap top, kada je jedna osoba poslala poruke njemu nestajuće, on se dopisivao na telefonu, ja sam čitala poruke sa lap topa. Ja sam čitala te poruke, Asmin je to skontao, kako su dolazile te prrepiske, ne mogu ti opisati moj osećaj, poruke su bile ljubavne sa bivšom devojkom, ona je njemu rekla da će poslati meni. Skapirao je, i pozvao me, počela sam da mu govorim to, on je doleteo u roku od 10 minuta. Krenula je svađa, on je mene izudarao, bila sam 6-7 mesec, on je mene udarao. Otišla sam po Nikicu na gradilište, sela sam u auto takva, on je meni uzeo pasoš, ali ga je Asmin uzeo. Moj brat ga je pozvao, pola se stvari ni ne sećam kako je tačno bilo, bila sam se prepala da će se nešto desiti sa Norom, stomak me boleo, videla sam krv. Nikica me sprečavao da idem na put, molio me da se smirim, Asmin je bio primoran da mi vrati pasoš. Znao je da ću otići posle toga što se desilo, ja sam tražila pasoš, ali ga je on sakrio. Nikica je na sve načine pokušao da me spreči, ali ja sam sela u kola takva i otišla do Zagreba, ona je mene pokušavala smiriti , moja drugarica - rekla je Aneli.

Rekla si da si psihički umorna, da razmišljaš o porodici - rekao je Darko.

Motaju mi se razne priče, ne bih govorila o tome. Znam da moja porodica prolazi pakao, znam da mi majka najgore prolazi, jer znam kako reaguje, žena je bolesna, žena je šećeraš, ima problema. Mogu samo predpostaviti u kojem je majka stanju, a da ne govorim o Siti koju bitku vodi, imala je težak život, ona je žena vuk. I mom bratu mogu misliti koliko je teško - rekla je Aneli.

Marko Janjušević Janjuš otvorio je dušu o emocijama prema Aneli, pa priznao koliko je voli.

Počela si da pričaš koliko ti žnači Janjuš -glasilo je pitanje.

Rekla sam da hoću da mu dokažem koliko ga volim, moji bivši ne postoje za mene, mogu da ga poredim samo sa Asminom jer imam dete sa njim. Ja trenutno prema Janjušu osećam najveću emociju, ostali bivši su u zaboravu - rekla je Aneli.

Janjuše, pridružinam se. Reci mi ta frka sa Terzom, da li si stvarno osetio nesigurnost -glasilo je pitanje.

Ti znaš kako bih ja to rekao, nisam izljubomorisao, nisam dao za pravo da ljubomorišem, samo sam skrenuo pažnju da se te stvari ne rade, jer je ta osoba meni baš bliska. Nije imao nameru da uradi nešto, samo mislim da su svi navikli da rade takve neke stvari a ne vide težinu, i onda sam na vreme odreagovao, i možda ga još više poštujem jer mi nije dao povratnu informaciju - rekao je Janjuš.

Milena Kačavenda je otkrila da je Zola ućutkivao s pokrićem da je veliki prijatelj Ace Bulića, pa razvezala jezik o prodaji fudbalera.

Zola kada je ušao u "Elitu", on je tebi na neki način preneo poruke da treba da prestaneš da pričaš o Aci Buliću, da je on prijatelj sa njim i da imaju zajednički posao, je l' to tačno - pitao je Darko.

Da, to je tačno. On je tada spavao na Bebicinom mestu. To je bila prva ili druga noć, bili smo bez bubica, razmak između kreveta je bio jako mali. On je u jednom trenutku prokomentarisao: "Baš mi je drago da te upoznam", a onda je posle toga rekao da ne može da spava. Nekoliko stvari mi je napomenuo, prvo mi je rekao da sam mu gotivna i simpatična, ali da postoje neke stvari zbog kojih se možda nećemo družiti, kad sam ga pitala zašto, on je rekao da je privatno sa Acom Bulićem u dobrim odnosima, da su veliki prijatelji. Nisam se mnogo zanosila, ja nemam 15 godina. Ja ne pričam o Aci Buliću kao o Džejson Donovanu kog nisam videla, nego ga poznajem. On je meni indiretkno preneo pretnje. Rekao je da imaju zajednički biznis o kom on ne može da govori. Ja Acu jako dobro poznajem, to jeste bila poruka za mene, ja ne mogu to da tvrdim...Ja sam ćutala sve do onog dana kada je bila tema sa Janjušem i Zolom. On je meni tu provukao neke dve priče, nešto je hteo da mi kaže šta se meni desilo napolju, pa da je to potencijalna priča koju on može da iznese - rekla je Kačavenda.

Misliš da je te neke navodno kompromitujuće informacije o tebi dao Aca ili da je Zola blefirao - pitao je Darko.

Ne verujem da je Aca, ali mi je možda pustio Zola rovca...Ja sam mislila tada Aca prati šesticu zato što je Ana unutra, ali kada je došlo do fijaska kada sam se oglasila u prvom "Narod pita", Aca je pokušao preko nekoliko jakih ljudi da kontaktira sa mnom da odemo na ručak, to je bilo već nakon objave da ću ja ući u "Elitu". Da se mi razumemo, ja ovde nisam rekla ništa, ono što sam rekla, rekla sam ono što je vezano za Anu. Takođe, prodaja fudbalera, za koju se niko nije nadao, taj postupak je pokrenula Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala, nisam u toku jer sam ušla, jer je taj fudbaler prijavio svog menadžera, Acinog bivšeg kuma. Ja sam rekla da ću da kažem sve, ali što se tiče Aninog života - rekla je Milena.

Miljana Kulić je nikad žešće oplela po Asminu otkrivši šta joj je sve nudio kako bi pljuvala po Janjušu i Aneli.

Da li si pričala kompletnu istinu Aneli i Janjušu o Aminu, to da si ga čula preko Zole -glasilo je pitanje.

Apsolutno, ja sam pričala sa Asminom i ubacio je druga. Zvao me je Zola i neki grupni poziv, ništa nisam slagala, sve što sam rekla stojim iza toga. Mislim da je Zola prodao priču Asminu da ćemo se zajedno vratiti, i da ćemo mi biti na njegovoj i Stanijinoj strani, ja sam rekla da neću biti ni na jednoj strani. Zvao je mog tatu da bi dobio mene, rekao je da će platiti sve što me tuže, da će mi kupiti Roleks, pričali smo desetak minuta da vidim kakav je profil osobe, videla sam da je patološki lažov. Pričao mi je da samo gleda Zadrugu po ceo dan, da samo traži crte, narkomanka, ide na žurke ne gleda dete, citiram njegove reči. Ja sam se vratila i nisam njegov drveni, ja ne mogu na silu da radim neke stvari, tačno je da kada sam ga ugledala rekao je, izbačeni izvini se mom prijatelju. Kada sam videla kakv je profil, rekla sam mu a prvo dete i završila - rekla je Miljana.

Maja Marinković odgovorila je na prozivke Aneli Ahmić da nosi kineske stvari.

Pošto imaš probleme sa štiklama, da li su firmirane ili sa Instagrama -glasilo je pitanje.

Ovde svi vide kako zarađujem pare, ja mogu da nosim i firmirane i one od kineza - rekla je Maja.

Kaže Aneli da si opsednuta sa Janjem, i da je na ivici da ga pusti da bude sa tobom -glasilo je pitanje.

To je klasična nemoć, kada sam najbolja i kao jedinka jaka, boli ih i nabacuju mi neke stvari od pre. Janjuš nije moja interesna svera, prelasla sam tu školu za male pačiće. Ne verujem u neke navodne stvari koje su naknadno dodate, ne kažem da je njihov odnos bio sjajan, ali ne možeš da stavljaš čoveku na teret neke stvari, jer kako se od jednom naknadno setiš. Klasično pranje, ne možeš naknadno da pričaš kako te je tikao što si bila sa njim. Imaju problem što im kažem sve surovo u lice, mislim da Janjuš voli Aneli, jer se ne bi ukopao toliko, pravi ga na rogonju. Čovek ne može da rezonuje neke stvari da mu se ceo svet smeje. On je njena igra, smatram da je loša - rekla je Maja.

Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić prekinuli su izlaganje Maje Marinković, te su nastavili današnji sukob sa njom.

Druže, kakve komentare imaš ti, ne zanimaju nas. Mani je Aneli, neka priča - rekao je Janjuš.

Ona sama sebi nameće priče, pevala je po sobi: "Ona voli fudbalere" - rekla je Aneli.

Pozdrav za Kiju Kockar, mislim da im je lepo objasnila neke stvari na "Elitoviziji". Blate ovde ženu, mislim da je tako jako ružno. Ja verujem u to da je ona moj fanatik, videla sam da me ova žena komentariše na tiktoku, nisam znala da postoji - rekla je Maja.

Naravno, kada si bila bolesnica, razbijala si glavu o zid. Sve isto ponavlja, kao papagaj - rekla je Aneli.

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, nastavio je razgovor sa Majom Marinković o njenoj svađi sa Markom Janjuševićem Janjušem i Aneli Ahmić.

Imali ste danas tu žestoku svađu tokom koje ste rekli uzajamno mnogo stvari. Kako se osećaš kada ti Janjuš kaže da si Caru prenela polnu bolest, da si opštila sa pola Beograda i da si izoperisana nakaza koja je ljubomorna na Anelin izgled - pitao je Darko.

To je klasična laž, ne zna više šta da mi kaže, pa će za ovo biti tužen! Neka podnese Taki za svakog učesnika tužbu koji bude izgovarao tu gnusnu laž. Ja verujem da to ništa njima nije strano, jer smo čuli od Alibabe da voli da orgija...Verujem da taj blokator reaguje da bi mogla da se ponaša. Ja se uopšte ne šalim, a oni će morati na sudu to da dokazuju. Ja sam pričala o njoj sve ono što sam čula iz usta njenog bivšeg muža. To je klasična ženska ljubomora, sve bi one malo htele, kao ja, kao ja, kao ja...Ja sam sve sama zaradila. Ja nikada nisam imala muškarce da me finansiraju, to su robinje, one moraju da rade stvari koje im oni kažu. Obezbeđenje ga šamara po splavovima jer nema para da plati račun. Uzima od žene 300 evra da bi imao da kocka. Životi su im jako slični, poročni - rekla je Maja.

Mene niko nikada u životu nije udario, nikada se nije desilo. Znate kako Janjuš ulazi na splav i izlazi?! Kao gospodin - rekao je Janjuš.

Uzima pare na kamatu jer nema dinara da bi kockao. Potvrdio je da su ga zatvarali u podrume u Krnjači jer nije mogao da vrati dugove kockarske. Ja sam mu ostavljala novac da bi mogao, koliko toliko, da se iščupa - rekla je Marinkovićeva.

Aneli Ahmić sedela je na krevetu sa Slađom Poršelinom, te je progovorila o batinama koje je dobila od Asmina Durdžića u šestom mesecu trudnoće, kako je rekla.

Tada je Nikica radio kod nas, živeo je kod nas, a oni su uvek bili u kontaktu. Vidiš da je na kraju izjavio to - rekla je Aneli.

Možda je on sam imao potrebu da kaže šta je video. On te je u tom stanju video prvi - rekla je Slađa.

On je došao...Ja sam prespavala u Zagrebu, sutra sam nastavila. Zove me ta žena, piše njegova mama poruke, piše mi on poruke. Ja vozim, tresem se, mogla sam negde izginuti trudna. Mene je blam da pričam o tome da me je on udarao, to je moj blam šta sam ja trpela i onda će meni ovde da pričaju da sam bolesna što sam trpela. Ja sam trpela zbog mog deteta. Nije on mene prebio 10 puta, desilo se par puta kada god ga ulovim u tim nekim stvarima i tada me ne bi izudarao - rekla je Aneli.

Anita Stanojlović podivljala je zbog ponašanja Slađe Poršeline koja, kako ona kaže, već tri meseca staje na stranu Anđela Rankovića.

Može neko da te prevari a da ne zaprati - rekla je Slađa.

Ti kao žensko moraš da me razumeš. Šta je u pravu?! Svaki put si na njegovoj strani, ma daj za**bi - rekla je Slađa.

Meni nije normalno da za tri meseca ti Slađo si samo na njegovoj strani. Ako hoćeš ti budi samo njegova drugarica - rekla je Anita.

Dobro Slađo, rekao sam da se ne mešaš, mora da bude po njenom - rekao je Anđelo.

U toku je emisija 'Pitanje novinara', u ime portala je novinar Darko Tanasijević koji je naredno pitanje postavio Aniti Stanojlović.

Sve mi ispričaj, znaš šta me zanima, šta se dešava sa tobom i Anđlom -glasilo je pitanje.

Pa posvađali smo se, ja neću vezu kakvu on hoće, on neće kakvu ja hoću. Rekla sam da neću osobu sa kojom ne mogu da funkcionišem napolju. Bolje da mu kažem na vreme šta mi smeta, rekla sam da nema šta da dodaje druge devojke na Instagramu, već da prati već koje prati, jer nema potrebe - rekla je Anita.

Da li smatraš da posle tog nagoveštaja, da će Anđelo da ti kaže važi, naravno da će malo da kontrira -glasilo je pitanje.

Upoznala sam ga dovoljno, znam da je za kratke veze. Rekao je da hoće ozbiljnu vezu, kao što sam se ja promenila zbog nas on ali on neće da se promeni - rekla je Anita.

Predstavnik portala Pink.rs, novinar Darko Tanasijević podigao je Jovanu Tomić Matoru kako bi prokomentarisala probleme u vezi Anite Stanojlović, svoje bivše žene i njenog dečka Anđela Rankovića.

Matora, pričali su Anita i Anđelo o problemima u njihovoj vezi, kako se tebi čini čitava ova situacija - pitao je Darko.

Ne bih da komentarišem, bitnije mi je kako se ja osećam. Nemam šta da dajem savete, niti imam potrebu - rekla je Matora.

Ne likujem zaista i pravo da ti kažem, osećam se dobro sama sa sobom, ništa me specijalno ne dotiče, nemam ni osećanje više. Ništa me ne tangira, top mi je već par dana, vratila mi se volja - rekla je Matora.

Pre dve nedelje bih se upalila, rat bi bio, ali me sada prosto ne zanima šta ko misli, ja ne mislim više ništa. Kada sam mislila, govorila sam i ispadala sam i ovakva i onakva, ali osećam da sam i tada bila svoja. Sada me trenutno intresuje kako sam sada, gledam klip, bilo mi je nevažno - rekla je Matora.

Bojana Pavlović ušla je u žestok sukob sa Anđelom i Anitom zbog njihove fejk veze.

Ja neću biti blaga, to što Anita zahteva, to je radila sa Matorom na početku, ja sam argumrntima pokazala da su fejk. Ja je smatram glupom osobom. Da je išlo prirodnim putem pa i ajde, mnoge stvari koje je i on izgovorio su nju dovele da razmišlja, ona upija sve šta priča. Meni su mnoge stvari jasne, i čim izađem sa argumentima niko ništa - rekla je Bojana.

Sto puta sam je demantovao, ni jedan argument nije dala, čuo sam sa se njena sadašnja ili bivša devojka ljubila sa Sarom Marbeljom - rekao je Anđelo.

To je ono što ja pričam, nema da me demantuje nego se hvata za Marbelju - rekla je Bojana.

Kako nemam argument, ti si presmešna, Bojana ima dimenzije i mašte, ja ne govorim o dimezijama i neuračunljivosti, da li se Sara poljubila sa Sarom - rekao je Anđelo.

Anđelo Ranković ušao je u žestok verbalni klinč sa Anitom Stanojlović ispod trema.

Mene to smara, što ja zbog ovakvih gluposti i zbog njenih...Šta hoćeš?! Je l' nećeš da budeš sa mnom - rekao je Anđelo.

Hoću ako promeniš te stvari - rekla je Anita.

To meni nisu gluposti - rekla je Anita.

Pet ovakvih stvari uradi završili smo za sva vremena. Za nedelju dana imamo energetsko piće, bubuljicu, Dženifer Lopez i instagram. Je l' si ti normalna?! Dva meseca ginem ovde, a ti ćeš da me smaraš za Dženifer Lopez. Ništa nije dovoljno, naravno. Nije dovoljno što dva meseca ne pogledam nijednu devojku, što nisam ništa dozvolio, a smeta ti instagram i Dženifer Lopez - rekao je Anđelo.

Anđelo Ranković i Anita Stanojlović danima unazad ulaze u sukobe koji su, kako kažu njihovi cimeri, jako besmisleni i bez ikakvih povoda, te je Ranković malo pre pokazao Aniti zube ispod trema, što je ona, po svemu sudeći, shvatila ozbiljno.

No, međutim, s obzirom na to da su svađe bile bazirane na Dženifer Lopez, zapraćivanju na instagramu, bubuljici ili pak, energetiskim pićima, Anita je rešila da sve to ostave iza sebe i pomire se.

Miljana Kulić otkrila je šta joj smeta kod ponašanja Darjana Radomirovića.

Pričamo o tvom odnosu sa Darjano, ono što je meni privuklo pažnju opet si ona stara Miljana da nema nikog da te sputava, a opet si sa Darjanom, kakav je osećaj kad imaš nekog pored sebe ko te ne ometa -glasilo je pitanje.

Saznala sam da se raspravljao sa Snežom Kušadasi, dosta sam bila mečka u cirkusu, prešla sam u drugi krevet, da slušam prepucavanja ne želim. Privuka me je duhovitost, šarm, što nema letvu u glavi. Ali sinoć mi je preselo. Ja sam sa njim u vezi i da slušam kako bivšem partneru - rekla je Miljana.

Prolazi pored mene, ljudi mi pričaju da ne zna kako da mi priđe, on na svoju stranu ja na svoju. Ide kod drugih ljudi i žali se, a sa mnom nema o čemu da razgora. Ja ovde živim život, naravno da me je zabolelo to što se raspravljaju i što priča da nema mamu i tatu i ne želim da učestvujem u tom cirkusu i ne želim da se davim u svojim g*vnima, dokrajičilo me ovo sa Anđelom i Anitom. Nek reše nedorešene situaciju, ne želim da budem u cirkusu. Ozbiljno sam se posvetila njemu ali sam se mnogo razočarala sinoć - rekla je Miljana.

Samo sam hteo da objasnim da sam se osetio da branim svoju vezu, i da sam zato ušao u sukob sa Snežom. Mislio sam da branim vezu i porodicu, a samo sam kanalio svog partnera. Nisam branio nikoga, i samo sam kanalio mog partnera, ai shavtio sam grešku, što moj deda kaže, ko se meša sa pomijama pojedu ga svinje. Ne dostaje mi u svakom smislu, nisam mogao da nađem nove gaće. Mi imamo dva problema, nedostatak poverenja sa obe strane i da je ona sveže raskinula, mi ne možemo da izađemo na raj sa 35 ili 40 ljudi. Voleće me takvog kakav sam - rekao je Darjan.

Sneža Kušadasi iznela je svoj sud o vezi Miljane Kulić i njenog bivšeg dečka Darijana.

Da li si procvetala zbog njihovog raskida -glasilo je pitanje.

Ja sam procvetala kada su ušli u vezu, Miljana me ne dira, on me provocira. Stvoreni su jedno za drugo, svako svoju ligu - rekla je Sneža.

Zašto je Darjan muška sponzoruša -glasilo je pitanje.

Jer je navukao i mene, ja sam prodala auto, da bih platila njegove dugove. On je ustao ovde i počeo da ih proziva, ja sam rekla da ne spominje ljude iz rijalitija. Lako je kad sam u rijalitiju, a ja nemam telefon da se odbranim - rekal je Sneža.

Predstavnik sedme sile podigao je Borislava Terzića Terzu kako bi sa njim porazgovarao o raskidu sa Milicom Veličković

Vidim da si promenio mesto sedenja i da nisi više u vezi. Zbog čega si raskinuo sa Milicom, šta je to što se izdešavalo između vas dvoje - predstavnik sedme sile.

Nisam ja nju ostavio, nego je ona mene. Bebica i Teodora su ispričali kako je Kačavenda preko mene stavila nogu, a onda mi je posle prebacivala Saru. To je bio utorak pre debate, posle smo spavali i otišli na žurku, kada mi je ona rekla da više nismo zajedno. Kada smo došli u kuću Odabranih, rekao sam joj da dođe da pričamo, ona je meni prebacivala, ja sam bio pijan. Devojka koja nije pila ne treba da radi te neke stvari ako sam ja već popio. Ona je počela da mi zamera. Ja sam njoj verovatno tada rekao da sam se poljubio sa Kačavendom, tu je krenuo haos. Ona je otišla u radio i počela da me vređa...Rekla je da više voli bivšeg momka nego mene, meni je nešto drugo pričala, pa mi je rekla da je gušim jer hoće da bude komentator - rekao je Terza.

Sada kada si rekao da ti je prebacila za bivšeg momka, da li ti je to rekla iz afekta ili - pitao je novinar.

Kada je prolazila, Janjušu je spomenula nekog druga, ne znam da li je bes. Ali treba da budeš ljuta da odeš u radio i da kažeš. Sada ide priča da je ona Bojani rekla da se ona pere od nekih pitanja...Hoće da uđem u sukob sa Mionom i Ša, isto je bilo sa Anitom, nema potrebe. Ja sam takav, ne dam na svoju devojku da je neko vređa, ali ona kao da namerno radi. ja hoću da pokažem kakav sam ja momak, da ne bude da samo Terza vređa, imam kvalitete, pokazao sam ih. Neću probleme ovde, kaže da spuštam loptu sa Miljanom, pa šta mi treba?! Da se vređam s njom do kraja?! Pa naravno da ću da biram da mi bude mirnije - rekao je Terza.

Predstavnik sedme sile porazgovarao je sa Milenom Kačavendom o odnosu sa Terzom.

Čula si da si ti glavni pokretač njihove svađe i da se desio taj poljubac, ti tvrdiš da se nije desio taj poljubac - pitao je novinar

To ima sigurno dva tri meseca, bilo je nas četvoro, bili smo Terza, Munja i ja. To uopšte nije delovalo tako, drugo, stavljanje mojih nogu preko Terzinih, en bih da komentarišem. Znaš šta, da ja to radim uobičajeno, onda da se kaže da sam budala. Ja sa Munjom i Terzom od samog početka imam isti odnos, odličan. Ne možeš posle pet ipo meseci, mislim možeš, da zameraš neki blizak odnos. Mi u ovoj situaciji imamo problem dva para, a to sam ja. Terza mi je rekao da Milica ne može očima da me vidi jer sam komentarisala na početku ono nešto. Imam opciju uvek, ja mogu da kažem da nemam komentar i da sednem. Ja sam jedna od tih koja mislim da je ona zaista ušla u neku fazu kada misli da tera rijalitij priču. Ja sa Mionom sam imala konflikt zbog klipa koji je izašao pre nego što sam rekla neke stvari, sa Ša ušla u konflikt zbog njegove devojke. Ja te ljude, niti pominjem, niti provociram - rekla je Milena.

Ne miri se sa Samirom, posle ti je đavo kriv - rekla je Milica.

U toku je emisija 'Pitanja novinara', novinar je postavi pitanje Milici Veličković.

Ubacivala si se dok je Terza pričao - rekao re novinar.

Počeo je da laže, naravno daćeš dobiti tanjir u krilo kad se ljubi sa Milenom Kačavendom, to da se svađao sa svim zbog mene nije tačno - rekla je Milica.

Koji bi dečko prešao sva ta povezivanja, samo ko je poštovao i voleo - rekao je Terza.

Ovde se izbegava tema nogu i poljubaca, ja neću da imam robovlasničke veze, neću da ti pričam da ti druge stavljaju noge u krilo, sam to treba da znaš. Ja sa Terzom nisam htela da raskinem, nego su mu napunili glavu. On je meni svaki put rekao da me je provocirao, nego sam ga ubola u metu. Bitnije mi je bilo da ostanem sa njim nego da komentarišem nešto ovde - rekla je Milica.

Predstavnik portala Pink.rs, novinar Darko Tanasijević podigao je Anđelu Šparavalo, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa roditeljima.

Celokupna javnost je u šoku zbog pisma tvog oca, ima ogroman odjek, kako opravdavaš toliki manjak empatije i girže savest kod tebe - pitao je Darko.

Verovatno njima deluje tako, da ne obraćam pažnju, ali ja sam zbog nekih stvari i zbog njih koji se oglašavaju konstantno, Bojana i ja nemmo odnose, ne ljubimo se u lajvu i čak nismo ni trenutno zajedno. Ja sam njima objasnila to, pročitala sam ono na "Elitoviziji", očigledno je da se ne slažu sa tim, znači neće se nikada složiti sa tim odnosom. Ja sam sebi najsrećnija u odnosu sa Bojanom. VIše bih volela da se ne oglašavaju - rekla je Anđela.

Ti si vrištala i potrebu da dokažeš moral zbog Luke Majčice, a kada je bilo ovo za tatu, bila si mrtva hladna - pitao je Darko.

Zato što već imam taj teret, pa mi se nameće i taj Luka da sam imala nešto sa njim, sav taj pritisak, i onda tako odreagujem. Ne može meni niko da bude preči od porodice, to je sigurno, ali naravno da mi je stalo do veze sa Bojanom, jer me ona gleda ovde kao malo vode na dlanu. Imamo normalan odnos - rekla je Anđela.

Miona i Ša ne posustaju sa raspravama, Ša jedva čeka susret sa Stanislavom Krofakom.

Ti i Ša ste imali ozbilje rasprave, prvo od te čuvene žurke, zar ne želiš da budeš jedno veče skroz posvećena njem, jer mu to smeta - glasilo je pitanje.

Ja to tako ne doživljavam, nisam posvećena 100% jer ima i drugih, ne znam kako on to doživljava - rekla je Miona.

Da je prišao pevačici, nikad mu ne bih oprostila - rekla je Miona.

Evo ja sad kažem, biću najraspoloženiji lik na svetu, a videćete nju. Neće da stoji sa mnom, neće da đuskamo zajedno, sve joj je preče- rekao je Ša.

Za sam kraj emisije "Pitanja novinara", predstavnik sedme sile porazgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Teodorom Delić.

Kako si se osećala kada si saznala da je Kačavenda legla preko Bebice i da ga je poljubila - pitao je novinar.

Nije bio problem što se to desilo, koliko što ja o tome nisam bila obaveštena. Sa Milenom nisam imala nekih rasprava, čak smo u komunicirala sa njom, nisam mu ni branila. Pričali smo o Milici i Terzi, čak se i on složio sa tim da je ona problem u vezama kao da se diči time, ja sam rekla da su muškarci problem jer joj daju povoda da tako priča - rekla je Teodora.

Da li bi bio problem da je Gačić legao preko tebe i poljubio te - pitao je novinar.

Naravno da bi bio. Ja sam to njemu pričala, a ono što je plus problem bio, to je da je on njoj rekao: "Ubiće me Teodora", ne, ti treba da kažeš: "Ne treba da ležiš na tom krevetu, tu leži moja devojka" - rekla je Teodora.

Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić nedeljama nedeljama unazad uživaju u ljubavi i vezi, te neretko ističu da vole jedno drugo, te je čak Janjuš istakao da će mu Ahmićeva biti supruga.

S tim u vezi, njih dvoje ovo jutro dočekali su u vreloj akciji, jer nisu mogli da obuzdaju strasti.

Nakon emisije Bojana Pavlović i Anđela Šparavalo ušli su u žestok okršaj.

Sedi tu, nećeš jesti - rekla je Anđela

Sama ustaješ i u*ereš se. Šta hoćeš da ti kažem - rekla je Bojana.

Od*ebi Anđela - rekla je Bojana

Praviš me bolesnicom, kao da sam kriva - rekla je Anđela.

Autor: N.Š.