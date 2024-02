Ništa ne bi menjao!

Ekipa emisije ''Premijera - Vikend specijal'' provela je vikend na Jahorini gde je spektakularne nastupe imao poznati pevač Aco Pejović. S njim je tamo razgovarao Nemanja Vujičić, a pevač se prisetio svoje prošlosti - detinjstva, odrastanja, služenja vojnog roka, ali i života i rada u Francuskoj.

- Bilo je sjajno, na ovoj planini imam dobru publiku i ljude koji znaju da uživaju u svirci. Nije problem da cele noći pevam svoje pesme, ali sam ja hteo da sinoć bude dobra žurka i da se ljudi opuste i da uživaju kao što je red. Kad sam na skijanju i letovanju ostavim telefon, ne koristim ga, ostavim ga u sobi u sefu i onda sam na žici, ali tu je navika da kreneš ka džepu da vidim da li te je zvao neko, poslao poruku ili kreneš da čitaš neku vest - počeo je Pejović, a onda se prisetio svoje prošlosti uz napomenu da ništa ne bi menjao.

- Imao sam ono najbitnije, a to je srećno detinjstvo. Nisam imao sve kao ovi klinci danas, nisam mogao odmah sve da dobijem. Imao sam pažnju, ljubav svoje porodice, bilo je da izađeš van kuće i da jurcaš za loptom, drugačije su se stvari odvijale davnih godina. Bio sam u đačkom domu, imali smo krevete na spratove. Bilo je lepo, bio sam klinac, tamo nikog svog nisam imao, imali smo fiksne telefone i moraš ako imaš problem u govornicu da čekaš da se javiš. I one loše stvari koje sam u tim danima proživeo opet bih sve isto. U vojci je malo drugačije, nađeš srodnu dušu drugarsku, ja sam neko ko podržava da se uvede služenje vojnog roka. Mislim da je to dobra stvar, očeliči te, napravi te muškarcem, zna se neki red, znaju se obaveze... Moram da priznam da sam bežao iz vojske na jednu noć. Ja sam u Virovitici služio Vojsku, svirao sam u vojničkom domu, preko dana sam radio u biblioteci. Dolazili su ljudi na svirku, kao na žurku, upoznavao sam razne ljude, žene... Hoćeš da izađeš, ali ne možeš... - poručio je pevač i dodao:

- Živeo sam Francuskoj davnih godina, bio sam tamo, bio je bauštelaca, tako se zove sad to. Pravili su se temelji, bila je neka mašina koja kopa to i posle je vratiš... Dobio sam otkaz posle šest dana, sačekala me koverta i zahvalnica - priseća se Aco, a onda je progovorio o filmu ''Nedelja'' o legendarnom Džeju Ramadanovskom.

- Odgledao sam film o Džeju, meni je to super, čuo sam da će biti drugi deo, ima tu još mnogo od Džekijevig života što treba da se vidi. Ja to kompletno društvi s Dorćola poznajmem i to je to, bilo je tu i jačih fora koje nisu za ekranizaciju, ali stvarno super, ali mora drugi deo da se radi, ima tu još mnogo toga o Džekiju - kaže Aco, a onda se prisetio perioda kada je trenirao karate.

- Kao klinci smo trenirali karate, upalili smo se. Još čuvam člansku kartu iz tog kluba iz mog rodnog Prijepolja. Bilo je ti super, sad se ne bih bavio karateom, tada je bilo super, a sad mi je skijanje opsesija. Na skijama sam luđi nego što bi trebalo i nego što bi smeo - kaže Pejović i otkriva kad bi trebalo da njegov novi album ugleda svetlost dana..

- U studiju sam i čekam da se odradi miks za jednu pesmu, onda treba da snimim jednu pesmu ovih dana. Imam pesmu ne za jedan, nego za više albume. Samo zdravlja i ništa drugo nam ne treba. Nadam se da ću do maja da objavim album.

