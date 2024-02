Mlada muzička zvezda u usponu, Anđela Ignjatović Breskvica, postala je veoma popularna među mlađom publikom, te tako neretko na njenim nastupima bude krcato.

Naime, Breskvica sa svoje dvadeset dve godine čvrsto stoji na nogama, te ističe da se nada da će moći da za dvadeset godina moći da ima velike koncerte, te ne krije da joj je to san.

- Pa nadam se da ću moći da imam neke onako velike koncerte, to mi je san. Da ću imati puno životinja kao i sad. I eto da ću imati neku finu kuću u šumi, da ću živeti sa svojim mužem i sa svojom dečicom - rekla je Breskvica.

Na pitanje kako sada živi u odnosu na to kako sebe vidi sa osmehom kaže:

- Sada isto uživam sa puno životinja, sa svojim momkom, u kućici u šumi i pevam, ali nemam velike koncerte, polako.

Na javnu scenu istupila je zajedno sa svojim tadašnjim dečkom, Mihailom Veruovićem Vojažem, a na pitanje da li se ljuti zbog toga što je i dalje povezuju sa njim kaže:

- Pa ne, zašto bi mi ljutilo, smatram da je to normalno. Počela sam sa njim, ušla sam u sve ove muzičke vode sa njim. Pretpostavljam da su ljudi navikli na to i onda me povezuju i dalje - rekla je ona.

O svom dečku Anđela retko govori u javnosti, on nije javna ličnost, a o tome koja je prednost biti sa nekim ko nije iz javnog života kaže:

- Meni zaista ponekad smeta kada, eto to je jedina stvar koja meni može da zasmeta, kada nas novinari prate, ljudi ne mogu da shvate da neko želi privatnost svoju. Moj momak ne želi da se pojavljuje u javnosti, prosto, jako mi smeta kada ljudi to ne mogu da poštuju. Ja shvatam da je to nekome i posao i sve, ali prosto, nije javna ličnost i ne želi da bude. Generalno sad nemam neke konkretno prednosti ili mane, prosto tako je kako je, meni je prelepo i to je najbitnije - rekla je ona, ističući da je njen momak šest godina stariji od nje.

S obzirom da je mlada, Anđela kaže da ima koleginica koje su je prihvatile i pružile joj podršku odmah u startu, a na pitanje da li su joj u poslu više pravile problema starije koleginice ili mlađe kaže:

- Ima i jedno i drugo. Mislim da bih rekla negde pola-pola. Mislim, probleme, ajde da kažemo probleme mlađi, ali neprijatne situacije stariji. To su klasične sabotaže. Na nastupima, na primer, kada su prosto zajednički neki nastupi, svašta tu nešto ima, da ja sad ne bih razglabala o tome, tehničkih problema oko mikrofona, matrica, svega na svetu. Prosto nekad se desi da ozvučenje, da moj tonac na primer namesti moj mikrofon kako meni odgovara, onda taj neko dođe i malo... i onda ja zvučim loše. Odnosno ne loše, nego tiho, ali to su sve gluposti. Mislim, to se sve u trenutku ispravi. Ja imam profesionalce oko sebe koji to sve u dve sekunde srede, tako da dešava se svašta.

ODRASTANJE U SKLADNOJ PORODICI - Pa mama je završila, bila je kuvar jedno vreme, ali onda kad je dobila nas, prosto je odlučila da ostane kod kuće i da provodi vreme sa nama. A tata ima svoju firmu, bavi se namještajem, pravi nam sve po kući - kaže Anđela o roditeljima sa kojima ima lep odnos, ali priznaje da i njima nije otkrivala neke stvari koje su joj se događale ranije dok je bila još u školi...Ja sam uvek sedela po strani, ćutala i posmatrala celu prostoriju. Nikad nisam bila neko dete koja je nemirno i slično. Uvek sam se onako bila sa strane i volela sam da vidim sve oko sebe. I dalje sam takva, što je malo čudno s obzirom na to čime se bavim. Generalno ne volim gužve i slično, ali prosto to je deo ovog posla i morala sam da se naviknem na to - kaže Anđela.

