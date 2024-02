URADILA ŠEST TETOVAŽA! Evo koje simbole je Milica Todorović urezala na svoje telo! JEDNA IMA POSEBNO ZNAČENJE! (FOTO)

Ukrasila svoje telo!

Milica Todorović pre nedelju otišla je kod tatu majstora, ali ovaj put ne sama nego sa novim dečkom Lazarom Granićem. I dok su mnogi mislili da su oboje istetovirali samo ono što ih asocira na pse koje imaju, istina je da je Milica na svom telu uradila čak šest novih tetovaža!

Jedna je njen pas Lola, a ostalo su simboli - tu je srce i muzičke note.

PRINTSCREEN PRINTSCREEN PRINTSCREEN PRINTSCREEN PRINTSCREEN Previous Next

Lazar je Milici, inače, priredio iznenađenje prošle nedelje, za Dan zaljubljenih. Ona se tad pohvalila na Instagramu - objavila je veliki buket crvenih ruža uz poruku: "Srećan Dan zaljubljenih", te pesmu "Love Is In The Air" ("Ljubav je u vazduhu").

Lazar Granić je i te kako u žiži interesovanja javnosti, pa se saznalo za njegova druženja sa poznatim lepoticama poput Emine Jahović i Dejane Živković.

Autor: Pink.rs