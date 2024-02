Dosta joj je svega!

Kako danima u nazad traje medijski rat između Sita Ahmić i Amsina Durdžića koji je otkrio da je na eksplicitnom snimku on sa Sitom, što je ona porekla te je rekla da nikada nije bila sa Asminom, i da osoba koja zadovoljava Asmina na snimku više podseća na muško, nego na žensko.

Asmin je nastavio da provocira bivšu svastiku, te ju je čak i optužio da je ona odgovorna za zapaljen auto Radomira Marinkovića Takija, ona je nakon tužbi koje je uputila rešila da stane Asminu na put i odlučila se na sledeće.

Sita se oglasila na svom Instagramu i otkrila da zna ko stoji iza mnogih optužbi te je potražila pomoć kako bi iste dokazala:

- U potrazi sam za osobom koja se profesionalno bavi sa sledećim: neko ko može sa fotogreafije da skine stiker-smajli (i samim tim otkrije ono što je sakriveno) i osobom koja moće da dođe do IP adresa. Pošo imam par profila koji su veoma zanimljivi. Takođe da se zna ko god pokušava da ubedi neke osobe da ja stojim iza nečega, a veze nemam ni sa čim, jer ja iza čega stojim kažem transparentno, poručujem im da znam ko su jer su to isto radili i nekada pre, zavadili me sa nekim ljudima preko lažnih profila, ovaj put ću ih pronaći po adresi sa koje pišu i dokazati ono što znam godinama. Pišite mi u Inboks. - napisala je Sita.

