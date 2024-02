'NUDILI SU MI KARIJERU PREKO KREVETA!' Zejna otkrila da su je ucenjivali, a evo zbog čega je rešila da ne pristane na nepristojne ponude!

Bez dlake na jeziku!

Pevačica Zejna Murkić kaže da su joj razni menadžeri nudili karijeru preko kreveta, ali da nikad nije sebi dozvolila da ide ispod svog dostojanstva.

- Nudili su mi se menadžeri i sponzori, hteli su da ulože u mene, ali uvek to ima neku pozadinu i cilj. Nisam htela preko kreveta da gradim karijeru, kao neke pevačice. Pevačice su prihvatale to šakom i kapom, pa se podrazumeva da, ako ste na estradi, morate da se povinujete nekome. Nisam tako htela da radim, sve sam morala sama. Odmah da se ogradim, kada bismo moja ćerka i ja bile na ivici egzistencije, možda bih i prihvatila nečiju pomoć, ali dokle god mogu da zarađujem, ta opcija otpada - tvrdi pevačica.

Zejna tvrdi da ćerku nikada nije zapostavljala zbog posla, čak ni u trenucima kad je imala brdo obaveza.

Ovim poslom se dugo bavim i uvek sam se trudila da ćerku ne zapostavljam zbog posla. Volela bih da imam petoro dece, ali to je lako reći. Nisam rođena u bogatoj porodici, nemam sponzore, koji me guraju, tako da je moj put bio težak od početka. Sve sam sama radila, zarađivala i mnoge kolege se čude kad pokažem koliko sam sigurna u sebe. Sve to dođe i s godinama - rekla je Zejna.

Murkićka kaže da se maltene ceo život susretala s diskriminacijom, da toga ima i na estradi, pa s toga u tim krugovima nema mnogo prijatelja.

- Ljudi su me iz neznanja diskriminisali. To je stanje psihe i ja nisam za to odgovorna. Rastuži me ako shvatim da u okolini imam samo takve ljude i nemam s kim da radim. Danas se stanje promenilo u odnosu na pre, na primer, 20 godina, ali postoje podele na svim poljima, ne samo na ovu temu. Ne družim se previše s ljudima sa estrade. Imam ljude koje poznajem ceo život. Estrada je iskompleksirana, glumataju pevači previše pred kamerama, a privatno su drugačije ličnosti. Ne mogu da sedim bilo gde, gde treba da budem nešto što nisam. Pre svega, mnogo se laže kad je bakšiš u pitanju - otkrila je pevačica.

Autor: N. Ž.