'PRODALA SAM AUTO ZBOG PESME!' Goga Sekulić progovorila o novcu koji je ulagala u karijeru, a evo zbog kog albuma je morala da PODIGNE KREDIT!

Goga Sekulić poznata je kao pevačica koja se proslavila hitovima za čije su tekstove mnogi smatrali da prevazilaze granice pristojnosti.

Kako je u umetnosti gotovo sve dozvoljeno, a danas su takvi tekstovi svakodnevnica, mnogi tvrde da je Goga išla ispred svog vremena.

– Nekada su se svi stideli da izgovore ime moje pesme ‘Gaćice’, a danas je ona gospodska pesma – rekla je jednom prilikom za domaće medije.

Iako svi misle da estradni umetnici zarađuju milione, ona je objasnila kako to često nije tako.

– Za album „Gaćice“ morala sam da podignem razliku u kreditu i to sam tek skoro otplatila, jer sam imala i kredit za stan – kaže pevačica.

Dodaje da u svetu šou biznisa nije sve tako lako kao što mnogi misle.

– Svi kažu da mi novac nadoknadimo za jedno veče, ali to nije istina. Ulaganja su velika. Nekad nađem sponzora za spot, nekoliko puta mi je i tata pozajmio ili prijatelji. Nije da to meni neko pokloni, nego ja to pozajmim, pa uredno vratim – navela je Goga.

Goga je otkrila i kako je morala da proda svoja kola kako bi platila Marini Tucaković pesmu.

– Kada sam uradila jednu pesmu sa Marinom i Damirom morala sam da prodam auto kako im ne bih ostala dužna. Bilo mi je žao. A kada sam divljala sa A8 po gradu, tad su svi pitali ko stoji iza mene– kaže Goga i dodaje:

– Iza mene stojim ja! Nikad me nisu jurili za novac, ljudi su jako korektni – iskrena je Sekulićeva.

