DOBRO PROTRLJAJTE OČI! NE PRIČINJAVA VAM SE, OVO je stvarno Teodora Delić - Isplivale fotke učesnice ''Elite'' BEZ ijedne estetske korekcije! (FOTO)

Aktuelna učesnica "Elite", Teodora Delić i pre samog ulaska u rijaliti digla je ogromnu prašinu u medijima pojavljivanjem na rođendanu kontroverznog Radomira Takija Marinkovića.

Naime, Teodora se pojavila na njegovom rođendanu kao njegova drugarica, nakon čega ju je on dovezao i u karantin pred ulazak u "Elitu", te se dosta spekulisalo o njihovom odnosu, s obzirom na to da je otkrila da ima momka u spoljnom svetu, sa kojim je vezu stavila, kako vole to da kažu, "na pauzu".

Takođe, Teodora se po ulasku u rijaliti veoma zbližila sa Nenadom Macanovićem Bebicom, s kojim je posle dugo vremena flerta, uplovila u ljubavnu vezu, koju bi mnogi nazvali mirnom lukom, sa ponekim trzavicama.

Isto tako, dosta se pričalo i pisalo o Teodorinom odnosu sa poznatim pevačem Erom Ojdanićem i njegovim unukom, što su i sam Era, ali i Teodora, demantovali, tj. navode da su bili intimni smatraju lažima.

Portal Pink.rs došao je u posed Teodorinih fotografija bez estetskih zahvata koje je imala na sebi, usta i grudi o kojima i sama priča. Naime, isplivala je fotografije kontroverzne učesnice u kupaćem kostimu, a mnogi bi rekli da je neprepoznatljiva.

Na narednoj fotografiji od pre tri godine koju je okačila na Fejsbuk, Delićeva je poptuno neprepoznatljiva, a fotografisala se na ulicama glavnog grada u crnom lateks kompletu, a komentari ispod ove fotke, ali i na društvenim mrežama su se samo nizali.

Autor: N. Ž.