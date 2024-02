Odlukom glasova publike, Slađa Lazić Bošković napustila je u nedelju uveče, tj. ponedeljak ujutru "Elitu", izgubivši u borbi za opstanak protiv Jovane Cvijanović i Jelene Ilić Marinković.

Kako se vratila u porodični dom svom suprugu, koji je podsetimo ponovo zaprosio poslavši pristen u rijaliti, i svojoj deci za kojima je mesecima unazad kukala kako joj nedostaju, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Slađom kako bi sumirali njeno učešće, ali i utiske koje nosi iz "Elite".

Često si isticala da ti mnogo nedostaju deca i suprug, kako su reagovali na tvoj povratak kući?

Da, jako su mi nedostajali, Mile i Mateja su došli po mene, a Ivka kad me je videla samo što se nije rasplakala od sreće, sve vreme je govorila: "Konačno mamice da te vidim".

Je l' ti je Mile nešto zamerio, kako on gleda na tvoje učešće, kao i da li se sprema ta druga svadba o kojoj se pričalo tokom "Elite", s obzirom na to da ti je poslao prsten?

- Zamerio mi je malo Manuela, nije mu to baš bilo prijatno, a što se tiče mog učešća, zadovoljan je čim me je dočekao sa osmehom, sve je okej. Svadba se sprema naravno.

Da li si po izlasku odgledala neke video snimke, ima li neko da te je razočarao ili pak, oduševio?

Odgledala sam neke koji su mi bili bitni što se tiče Teodorinog i mog odnosa,mene može da razočara samo neko bitan meni,a to sam već rekla Teodora Delić moje najveće razočarenje.A oduševilo me jeste dosta njim izdvojiću par ljudi,a to je naravno Lejdi, Matora, Ivan, Jeca, Terza i Milena.

Istakla si da si se mnogo razočarala u Teodoru Delić zbog svega što se izdešavalo između vas dve. Da li možeš da nam otkriješ kako je teklo vaše prijateljstvo i pre rijalitija, kao i šta te je najviše razočaralo ili pogodilo s njene strane?

- Teodora i ja smo se pre rijalitija družile,viđale,čule svaki,spavale,jedna kod druge,jele,pile,letovale zajedno.Što znači da je nas odnos bio jako blizak,a imam i dokaze za to naravno pošto sam čula da njena majka izjavljuje da mi nismo bile uopšte drugarice.A najviše me je razočaralo to što je dopustila Nenadu Macanoviću,njenom momku da me najgorim mogućim rečima vređa i ponižava i pri tome bez ikakve osnove.Imali smo nas dvoje dobre odnose smatram da je to uradio pod njenim uticajem, a to ne rade prijatelji. Ima tu još dosta momenata od samog početka gde se nije pokazala ne kao prijatelj, nego ni kao čovek.

Kako si sama otkrila, sa Bebicom i Marijom Malivuk nisi ostala u dobrim odnosima. Kakvo je tvoje mišljenje o njima?

Bebica je licemer, pokvaren čovek, neiskren, jednom rečju - ološ i čovek koji nije vredan pažnje, pa ne bih mnogo ni reči trošila na takvog čoveka. Marija Malivuk je žena sa nekakvim psihičkim poremećajem, nevaspitana, nekulturna, zlo joj viri iz očiju, ni jednu pozitivnu crtu u opisu njene ličnosti ta žena nema. Ja se ovim putem izvinjavam romskoj zajednici, svim romima, jer imam puno prijatelja te nacionalnosti koje volim i poštujem baš kao i oni mene,izvukla je iz mene ono najgore,a to su reči koje sam od nje čula jer ih svakome izgovara i bez razmišljanja sam ih iznela. Bila sam u afektu, jako mi je žao, ovim putem se izvinjavam svim romima.

Autor: N. Žugić