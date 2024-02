Prema našim saznanjima, sestra aktuelne učesnice "Elite" Aneli Ahmić, Sita Ahmić odlučila je da tuži oca Maje Marinković, Radomira Marinkovića Takija.

Kako smo saznali, ona je donela odluku da ga tuži za sve što je izneo na račun nje i njene sestre u medijima, te će tako ovaj medijski rat koji se vodio nedeljama unazad, epilog dobiti na sudu.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Takijem, koji je bio iznenađen kada smo mu rekli da imamo gorepomenuta saznanja, te je tom prilikom opleo po Siti.

- Ko je to?! Ne obraćam pažnju na nebitne ljude, za šta da me tuži?! Zato što je njen, šta joj dođe, zet, ljubavnik?! Kako je zet, a ima odnose sa njom, je l' kačio neke porno snimke sa njom?! Mi vidimo šta nam se nudi, a te budale u životu nikada nisam sreo, niti znam ko su. On kači da su meni zapalili kola, ona se jaše tamo, čije dete, gde je dete?! Samo komentarišem ono što sam video. To je izneo njen dečko, švaler, ljubavnik šta li joj je već, slobodno ona mene može da tuži - rekao je Taki za Pink.rs

Autor: A.V.