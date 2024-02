Ne štedi reči!

Voditeljka Anastasija Buđić u novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED TV ugostila je bivšeg dečka Mione Jovanović, Stanislava Krofaka koji je ovom prilikom otkrio da li postoji mogućnost da se pomiri s Mionom.

- Da li postoji šansa da, ako se Ša i Miona posvađaju i da ona ostane sama, da joj oprostiš?! Da li bi se ikada pomirio sa Mionom - pitala je voditeljka.

- Ne, ja jednom kad završim, nema povratka. Kod mene i u firmi kad neko da otkaz, nema povratka...Ništa, nikada - rekao je Stanislav.

- Kako gledaš na njihov odnos - pitala je voditeljka.

- To je meni smešna veza. Bez ikakvog smisla, forsirano je. Normalna osoba i normalna devojka, da sa takvom osobom raspravljaš, vidiš da je budala - rekao je Stanislav.

- Je l' si bio ljubomoran ovako kao Ša - pitala je voditeljka.

- Ne. Neka ona kaže, pitajte je sva ta pitanja da vidimo je l' ima nešto loše da kaže o meni. Ja kada ulazim u vezu vidim s kim idem. Kada me pita ako obuče minić, ja kažem ili ima smisla ili nema. Treba neko da kaže: "Vidi kako mu je lepa devojka", a ne: "Vidi s kim je ovaj"...Mene te njihove svađe ne zanimaju, kao prvo, a kao drugo, meni je to detinjasto. Ja ne znam šta je to, kako to može da se opiše?! Nije se desilo da smo se posvađali jednom - rekao je on.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.