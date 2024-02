Pokazali totalnu dominaciju!

Bivši učesnici najgledanijeg muzičkog takmičenja za decu "Pinkove zvezdice", Bojana Radovanović i David Radosavljević nakon samog takmičenja odlučili su da rame uz rame, kao duo, nađu svoje mesto pod suncem na estradi.

Njih dvoje snimili su nekoliko zajedničkih pesama, a ove godine odlučili su da odu korak dalje, te su se prijavili za muzičko takmičenje "Pesma za Evroviziju".

Bojana i David su nedeljama unazad marljivo radili na spremanju svoje numere, od kostima, koreografije, pa sve do samog pevanja i prezentacije pesama. Te su tako u prvoj polufinalnoj večeri nastupili sa numerom "No, no, no" koja je definitivno osvojila srca publike, te su tako prošli u finale ovog takmičenja.

Njih dvoje su pravi dokaz da upornost, istrajnost i posvećenost se na kraju uvek isplate, a ono što se može primetiti po komentarima jeste da su jedni od glavnih favorita u trci za predstavnika na "Evroviziji". Pesma Evrovizije ove godine će se održati u Malmeu u Švedskoj. Polufinalne večeri, na kojima će se predstaviti ukupno 37 zemalja, zakazane su za 7. i 9. maj.

Autor: Nikola Žugić