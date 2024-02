M. N. iz Švajcarske tvrdi da je i njoj Halid Muslimović ostao dužan novac.

Ona se javila redakciji Kurira i ispričala zbog čega je pevaču pre 15 godina pozajmila 11.000 franaka koje joj on, kako kaže, nije vratio. M.N je tako postala peta osoba koja je u javnosti obelodanila da joj je pevač dužan. Pre nje to su uradili Sonja Bašić, Erko Elezović, Aza Hanzić i Mira Ponjiger. M. N. je zamolila da joj se ne objavljuje ime i prezime zbog porodice.

- Najpre želim da kažem da ne želim da koristim svoje ime i prezime ovako javno jer Halid nije vredan da svoju porodicu dovodim u neprijatnu situaciju. Javljam vam se jer sam pratila slučaj Sonje Bašić i njene probleme sa Muslimovićem oko dugovanja novca. Naravno da joj sve verujem - počinje priču ona i nastavlja:

- Moj sin je pre 16 godina imao težak oblik kancera. Halida poznajem više od 30 godina. Kad je počeo rat, otišla sam u Švajcarsku. Imala sam tetku u Sanskom Mostu, a Halid je živeo u Prijedoru, pa sam ga poznavala prijateljski, to naglašavam. Iznenada kada je pre 15 godina dolazio u Švajcarsku mi se javio. Ja sam mu rekla: "Vrlo rado se možemo videti, Halide. Imamo dosta tema za razgovor." Čim smo se našli, on je počeo priču da je u finansijskim problemima, da je upao u kredit i pitao me je da li ja mogu da mu pomognem - kaže ona i dodaje:

- S obzirom na to da je moj sin tad bio teško bolestan i da su i meni mnogi pomogli finansijski, odlučila sam da mu pozajmim novac. Prva cifra je bila 2.000 franaka, s dogovorom da mi on to vrati. Nikada nisam sumnjala da mi neće vratiti pozajmicu, verovala sam mu. Tad mu je majka bila bolesna, a on mi se kleo u majku da će mi vratiti novac. Posle toga mi se javljao i govorio mi da još čeka da mu vrate neki novac, pa mi je posle toga tražio nove pozajmice i ja sam mu dala još tri puta po 3.000 franaka.Kad smo je upitali zašto je to učinila, znajući da ne postoji nikakva garancija da će joj vratiti dug, naša sagovornica odgovara:

- Kad sad slušam priče drugih žrtava, za sebe bih rekla da sam bila glupa, ali morate da shvatite da ja živim u sistemu koji dobro funkcioniše i kad se neko kune, a kleo se u majku i decu, onda sam razmišljala da je Bog meni pomogao u teškoj situaciji, zašto ne bih i ja njemu kad je u problemu. U međuvremenu sam ga mnogo puta zvala da mi vrati novac, ali je on uvek smišljao neke izgovore, a kad sam videla Sonjinu priču tad sam mu rekla da treba da ga bude sramota što to radi i drugim ljudima - rekla nam je ona.

Nakon toga su prekinuli svaku komunikaciju:

- Blokirala sam ga. Pre toga sam pisala i njegovoj ženi Adelisi Hodžić i tražila da mi vrate novac jer je ona bila upućena u celu priču. Znala je da mi je dete bilo teško bolesno. Pisala sam i njegovoj deci misleći da će makar oni biti razumni, ali ništa ni od toga. Kasnije me je Adelisa zvala, ali nisam htela da joj se javim, jer nemam šta da pričam sa prevarantima - zaključila je ona.

Iz dela prepiske koju nam je dostavila naša sagovornica, vidi se da je Halidovoj supruzi navela: "Poručite vašem lopovu da me više ne zove. Kad vrati dug od pre 10 godina, mogu vam oprostiti i reći da ste ljudi. Prijaviću ga, gospođo Muslimović" - piše u prepisci iz koje se takođe vidi da je Halid zvao našu sagovornicu.

Mi smo poslali poruke i Halidu i njegovoj supruzi, ali nam nisu odgovorili. Halid je čim je video našu poruku pokušao da stupi u kontakt sa M.N. pozivajući je nebrojeno puta, što nam je ona dostavila kao dokaz u vidu skrinšota, a onda je našeg novinara prvo zvao na video-poziv na koji mu nismo odgovorili, pa je on poslao poruku: "Čujemo se sutra popodne!"

Autor: Pink.rs