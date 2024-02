Oštro!

Otac aktulenog učesnika Elite, Nenada Aleksića Ša, Kiza Aleksić, progovorio je za naš portal. On je imao vrlo odsečnu poruku za Mioninog dečka Stanislava Krofaka, pa se dotakao afere 'Prsten' smatrajući da je Miona trebala da vodi računa o detaljima i da nikako nije trebala da nosi taj prsten znajući da je Nenad jako ljubomoran kada je njen bivši dečko u pitanju i svaka konotacija vetana za njega.

Stanislav Krofak, Mionin bvši dečko se u prethodnim danima dosta oglašavo za medije. On je istakao da bi Nenad odmah napustio rijaliti kada bi se on pojavio na vratima zbog ljubomore, kako to komenatrišete?

Nemam neki specijalan komentar, neka uđe pa ćemp videti šta će da se desi. U rijalitiju je sve tako između parova, Neša jeste ljubomoran puno, on uvek voli iz srca i do koske i baš te njegove emocije mu uvek dođu glave. On pravi ispade koji se u rijalitiju mere 5 puta više -rekao je Kiza.

Kako komentarišete sinoćnja dešavanja oko prstena koje je Miona navodno dobila od njenog bivšeg dečka. Ša je baš burno reagovao i naredio joj da ga momentalno baci?

Pogledao sam to ujutru i kada su pitali za prsten, tamo je stvarno glupo nositi nešto što te vezuje za nekoga ko smeta tvom sadašnjem dečku koji je pored tebe. Mislim da je samo trebao da reaguje drugačije Neša, jer je ona rekla da je kupila taj prsten kada je bila sa njim, vidite da u rijalitiju za sekund dođe do svađe zato što se tamo sve duplo meri. Ona zna da je Nenad ljubomoran i trebala je malo da povede računa o tim sitnicama. Ja ne pravdam njegove postupke, ali rijaliti je rijaliti tako da je to možda dobar primer za narod da malo koriguju svoje ponašanje napolju -rekao je Kiza.

Autor: N.Š