KAKO SE MARIJA ŠERIFOVIĆ SNAŠLA U ULOZI MAJKE?! Brat Danijel sve ispričao: On nam je sad mezimče, a ona... Hladna voda!

Danijel Pavlović rekao je zbogom pevačkoj karijeri i upustio se u autorske vode i rad sa velikim muzičkim zvezdama.

Tokom gostovanja u jednoj emisiji on je voditeljima otkrio koliko mu prija autorski rad, ali i da je išao u posetu kod sestre Marije Šerifović kako bi upoznao njenog sina.

Video sam Marijinu bebu. Marija je kao med i mleko. Mali je super, raste, lep je, ona ga ljulja, peva mu, spava tu pored nje, on je sada mezimče svih nas. Marija se odlično snašla, hladna voda - ispričao je Danijel.

Osim toga, on se osvrnuo na svoju muzičku karijeru i priznao da je sada konačno svoj na svome.

- I kad sam počeo da pevam, ja sam u to ušao, jer sam želeo da se bavim autorskim radom, to me loži. I ranije sam se bavio pisanjem i uporedo pevao, nikada nisam voleo da radim svirke, ne volim te gužve, kad mi neko dahće za vratom. Volim ja ljude, ali svako nešto traži, kaže, pustite me ljudi.

Danijel je gotovo svakodnevno u studiju i trenutno radi na albumu pevačice Ane Nikolić.

- „Geogrina” će se zvati album Ane Nikolić, radićemo ga tri godine. Nikako to da završimo, ali imamo stvarno vrhunske pesme. Stvarno joj je album bomba.

Autor: pink.rs