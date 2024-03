Bio je jasan!

Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković otkrio je za Pink.rs kako gleda na ćerkine bivše drugarice u rijalitiju Slađu Bošković Poršelinu i Jovanu Cvijanović, pa se osvrnuo i na navode da se Maji zapravo sviđa Uroš Rajačić.

- Jovana je Majin fan i dosadno joj je tamo. Tamo se menja situacija iz minuta u minut, ja sam na Majinoj strani uvek. Kad je neko dobar s Majom ja ga hvalim, kad neko nije, on je najveće đubre na svetu. Jovana se uplasila oko pritiska u kući, ona nema m*da, a Maja ne je*e zivu silu, Maja ide do kraja uvek. Slađa je pokazala svoj karakter, ko je i šta je - rekao je Taki i dodao:

- One su ljubomorne na nju i zavide joj! I ta Aneli je ista kao njih dve! Godinama su je studirale i gledale i kopiraju je. Maja je jedinstvena i upečatljiva i da je nagora, ona je najbolja. Maja je unikat, jedna jedina i ja sam uvek uz nju. Maja je za sve njih tamo institucija! S kim je ona dobra, dobar je sa mnom, s kim nije nikad neću nijednu reč reći o tom nekom - poručio je Majin otac za Pink.rs, a onda se osvrnuo i na navode da Jovana sumnja da se Marinkovićevoj dopada Uroš Rajačić.

- Ma kakav Uroš. On Maji nije ni na mapi. Stoji to da je on fin i lep momak, ali nije on Majin tip. Ona bi njega pojela za doručak, a on bi šutnuo Jovanu samo tako da Maja stvarno želi bilo šta da ima s njim. Izvisila bi Jovana da ga Maja hoće! Jasno kao dan! Nijedna devojka unutra Maji nije ni do kolena ni po izgledu, ni po energiji i po harizmi - bio je jasan Taki Marinković.

Autor: Pink.rs