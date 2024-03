PROSLAVILA SE U ZVEZDAMA GRANDA, PA OBOLELA OD KARCINOMA: Pevačica progovorila o svojoj BORBI, a evo i kako sad IZGLEDA! (FOTO)

Bori se kao lavica s opakom bolešću!

U jednoj emisiji gostovala je pevačica Naida Bešlagić koja se svojevremeno proslavila u takmičenju Zvezde Granda. Nakon uspeha povukla se iz javnosti i posvetila porodičnom životu da bi se kasnije saznalo da je obolela od opake bolesti - karcinoma. Naida se hrabro borila i izborila sa bolešću, a o svom teškom iskustvu sada je i govorila.

- Kada smo saznali naravno da niko nije na to bio spreman, ali nakon par dana tugovanja pogledala sam sebe u ogledalo i rekla: ''Ti to možeš i sa puno hrabrosti sam to iznela'' - rekla je Naida.

- Podrška je nešto što je najvažnije jer nam ona uliva snagu i daje vetar u leđa posebno kada malo posustanemo. Odlazak na prvu hemoterapiju je bio posebno iksustvo za mene. Čudne emocije su vladale u meni. Dok sam čekala videla sam ljude koji su zaista u teškim zdravstvenim situacijama i vi onakao mladi to gledate i ne možete da verujete da ste tu gde jeste. Pričala sam sa njima o njihovom iskustvu hemoterapije i to mi je jako značilo - rekla je pevačica i dodala:

- Kada je naglo počela da mi opada kosa to mi je jako teško palo. Kada morate da ošišate kosu koja je simbol ženstvenosti to je za jednu ženu jako bolno psihičko iskustvo. Čula sam da neke žene koje se bore sa ovom bolešću da tek kad im opadne kosa psiho-fizički padnu. Baš zato želim ženama da uputim poruku da zbog kose ne očajavaju. Najbitinije je da smo zdrave i da imamo kolliko možemo unutarnju mir.

https://www.instagram.com/p/C3-OPsDslVj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

