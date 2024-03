Nakon što ga je Aneli optužila za brutalno nasilje tokom njene TRUDNOĆE, za Pink.rs se oglasio Asmin: OVO JE JEDINA ISTINA!

Kratko i jasno!

Aneli Ahmić danas tokom emisije ''Gledanje snimaka'' otkrila je jezive detalje odnosa sa bivšim mužem Asminom Durdžićem. Naime, kako je Aneli istakla u svom izlaganju, trpela je nasilje od strane Asmina tokom trudnoće.

- To je bilo tri minuta od stana ne znam tačno, ne mogu se setiti sad tog detalja. Ne bojim se ja Asmina, Nikica nas nije zatekao kad smo se bili. On je mene udario i krenula mi je krv iz nosa. Nismo se bili, ja sam bila trudna. Tu smo se mi svađali dva tri sata i Asmin je manipulisao Nikicu stalno. Sita je isto imala problema sa Nikicom. Ja sam tad razgovarala i sa roditeljima, oni su mi rekli da malo razmislim ipak smo imali malo dete, ja to sve razumem, njegova majka mi je poslala poruku umesto Asminu gde je mene napljuvala a ja bila trudna u sedmom mesecu, ja sam bila u tom braku i šta da radim ne kajem se što sam bila sa njim, da nije bilo njega ne bih dobila najlepše dete na svetu, nije on prvi muškarac kome sam davala vetar u leđa, ja sam pokušavala da mu dam šansu - otkrila je Aneli danas tokom emisije, a mi smo povodom ovih njenih šokantnih tvrdnji kontaktirali Asmina kako bismo čuli i njegovu stranu priče.

- Aneli jedino govori istinu kad najviše vrišti i plače, a kad priča mirno i staloženo tad sve folira i laže. A danas je rekla jednu veliku istinu dok je urlala i plakala, a to je da je nisam tukao. To je jedina istina! Toliko od mene - poručio je Asmin za Pink.rs.

Autor: Pink.rs