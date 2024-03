ZEJNU JURILE PRODAVAČICE PO RADNJI, MISLILE DA JE NEŠTO UKRALA! Pevačica pobesnela kao ris: Ne kradem, jesi li ti normalna?

Nije mogla da poveruje šta ju je snašlo!

Zejna Murkić, pevačica koja se takmiči na ovogodišnjem festivalu "Pesma za Evroviziju", jedna je od najglasnijih zagovornica za prava manjina.

- Želim da pričam i korisne stvari i da utičem na društvo, nije sve u jednom danu. Postoji i život posle "Pesme za Evroviziju". Ovo je najjača platforma koja te može promovisati na nivou da preko noći postaneš poznat. Mnogo dobiješ ako si pametan i ako na to gledaš kao posao na dalje - počela je izlaganje Zejna.

- Pitaju me kako ona da predstavlja Srbiju kada njen narod nema zemlju. I meni je to mnogo smešno. Zato se borim da svi idemo napred, da Srbija ide u svet i da bude Evropa. Da imamo uslove kakve imaju u drugim evropskim zemljama, da naša deca imaju te bolje uslove - istakla je pevačica.

- Zato je moja pesma progresivna i drugačija. Poenta borbe je da ovaj svet ide napred, ne možemo da napredujemo ako svet stoji u blatu. Moramo da se borimo i da pričamo o stvarima iako nisu popularne. Ljudi misle da ja patetišem, a oni koji znaju o čemu pričam, shvataju da to nije istina - objasnila je Zejna.

- Ne igram na patetiku romskih manjina. Ljudi su možda nesrećni sami sa sobom, pa traže okolo koga da mrze. Zato moja pesma govori – ja sam najbolja, ti si najbolji, svi smo najbolji. Kada sam sebi dobar i najbolji i trudim se da budem bolji, niko ne može da mi izaziva stres i problem - poručila je Murkićeva.

- Ne razumem da se neko stidi sebe, za bilo šta, prvi znak da je ovaj svet na dnu. Zašto bi se bilo ko stideo sebe za nešto što je birao? A i da sam mogla da biram, birala bih da budem Romkinja. Međutim, uvek imamo negativnu konotaciju kada pričamo o manjinama. Naša zemlja mora da radi na tome da se ljudi edukuju i da budu više ljudi - objasnila je pevačica.

- Nije merilo uspeha pregaziti drugoga zbog ličnog uspeha. Nisam bila svesna da je ljudima šok kada sam rekla da sam Romkinja, nisam razumela zašto su se ljudi izbezumili. Ljudi su željni istine, da kažu ono što svi misle, žele ljude koji ne sabiraju, nego one koji imaju hrabrosti da budu to što jesu - istakla je Zejna.

- Govorim u svoje ime, rekla sam da sam ja Romkinja, pa je to uticalo na druge. Pričala sam o svojim problemima, govorila o svom primeru, tako sam dolazila do publike, ličnim primerom. U školi je bilo problema. Ne nađeš društvo, ne voli te učiteljica. Ja sam navikla da me ljudi gledaju čudno - dodala je Murkićeva.

- U smislu da, recimo, kada sam bila mala i super sam pevala i igrala i bila odličan đak, ceo život sam izgledala kao da sam iz Afrike došla, crna, crna, crna, ali slatka. Baš sam bila slatka. I onda sam se na to provlačila, ali kako sam rasla – stvari su mi dolazile poslednje. Recimo, kada uđem u prodavnicu, prodavačica prati mene, a ne moje drugarice - prisetila se pevačica.

- Ja sam u fazonu, ja ne kradem nego ona. I dan danas me prati prodavačica, onda je ja ispitujem, kroz razgovor želim da je pitam – je l' si normalna ženo, ne kradem. Tada bes proradi u meni, želim da se postidi jer je tako reagovala. Ne dešava se to samo u Srbiji, ali moramo da delujemo kao pojedinci i kroz organizacije - zaključila je Zejna.

