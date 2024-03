'SVE ONO ŠTO SE ZOVE LJUBAV I SREĆA...' Romansa Čenge i majke Andreane Čekić sve jača, čestitke pristižu sa svih strana! (FOTO)

Amer Čengić Čenga i majka Andreane Čekić, Sonja Pralica, uživaju u skladnoj vezi koju su mesecima krili od očiju javnosti, a iako su mnogi spekulisali koliko će ova romansa trajati, njihova ljubav je sve čvršća iz dana u dan.

Uprkos daljini, Čenga i Sonja uspešno odolevaju svim izazovima i uspevaju da dosta vremena provode zajedno, a juče je za njih bio poseban dan za slavlje.

Čenga slavi rođendan

Naime, roker je proslavio svoj rođendan povodom čega mu je njegova lepša polovina uputila emotivne reči.

– Srećan rođendan ljubavi. Sve ono što se zove sreća i ljubav od srca ti želim – napisala je Sonja dok su se u komentarima nizale čestitke pratilaca.

Podsetimo, Čenga je nedavno za otvoreno govorio o ljubavi, a tom prilikom je proznao da nije bilo lako osvojiti Sonju.

– Sonja je jedna skrivena dama do koje nije lako doći. Bio sam sretnik da dođem do nje, morao sam svašta nešto da uradim, ali eto, uspelo mi je. Verovatno je to moja priroda, pa sam uspeo da je osvojim – rekao je pevač nedavno.

