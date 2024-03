SANJA VUČIĆ POSTALA UČITELJICA! Bojani i Davidu pomogla u borbi za srpske predstavnike na Evroviziji, očekuje se SPEKTAKL!

Nekadašnje "Pinkove zvezdice" David Radosavljević i Bojana Radovanović večeras će s pesmom "No, no, no" okušati sreću u finalu nacionalnog izbora za srpskog predstavnika na Evroviziji!

Oni su pravo iznenađenje "Pesme za Evroviziju" - svojim predstavljanjem u prvoj polufinalnoj večeri oduševili su publiku i dospeli u prvo plan, te ne treba da čudi što od utorka svi na društvenim mrežama bruje baš o ovom talentovanom dvojcu. Podržale su ih i brojne kolege, a Sanja Vučić, koja je dva puta učestvovala na Evroviziji", svojim savetima im je dodatno pomogla da se što bolje predstave i ostvare zapaženi rezultat.

Pred polazak u Pariz, Sanja je imala intenzivni kurs sa Bojanom i Davidom, pa im je otkrila neke tajne koje su najbitnije za dobar plasman u pomenutom takmičenju. Sanja je bila deo tima koji sada stoji između Bojane i Davida, pa im svoje znanje nije naplatila, što je potpuno okej - rekao je izvor.

Bojani i Davidu muzički znalci i fanovi ovog festivala predviđaju večeras visok plasman - ulazak u top 5, a hoće li uspeti da osvoje naciju i sebi obezbede put u Švedsku, ostaje da vidimo.

Autor: pink.rs