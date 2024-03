URNEBESNO! Bosanac se oglušio o protokol u ''Zvezdama Granda'' - prišao Saši Popoviću usred emisije i uručio mu POKLON, on se frapirao kada je video ŠTA SE KRILO!

Već u samom startu večerašnjeg izdanja "Zvezda Granda" došlo je do manjih razmirica među članovima žirija, a potom i do situacije koja je sve nasmejala do suza!

Naime, nakon što su prokomentarisali predstavljanje dveju kandidatkinja, Dragan Stojković Bosanac rešio je da iznenadi Sašu Popovića.

Pošto se situacija jako namunjila, a u prošloj emisiji sam pomenuo mog druga Semira mesara, a pošto si ti Popoviću rekao da meni idu bifteci, a tebi ostaju koske, evo, poslao ti je jedan teleći biftek. Kaže:"Daj mu da ne glođe koske više, da se zasladi", pa evo, izvoli poklon - rekao je Bosanac, a potom uručio Saletu poklon.

Nije se samo Popović oduševio, već i Marija Šerifović koja je sa Saletom otpakovala poklon koji su odmah degustirali.

Je li Bosanac, imaš li ti još nekog mesara da pozdraviš? - našalio se direktor, a Bosančev odgovor je sve nasmejao:

Da ti kažem Popoviću, cela Bosna je moja i šire, prema tome, sve može.

