Bez dlake na jeziku!

Popularna pevačica Goca Tržan, progovorila je u emisiji 'Premijera - Vikend specijal' o načinu na koji vaspitava dete, kao i o prijateljskim odnosima i načinu na koji se oni grade. Dotakla se i određenih parova koji ulaze u brak zbog materijalne koristi, pa šokirala izjavom da se ljubav u braku ne podrazumeva, već da je u pitanju kompenzacija novčanih sredstava kako bi se prehranila porodica.

Kako je bilo na rođendanu, kako si se provela?

Bila je baš super energija, ja sam pevala sa tap 011, ja mnogo radim i moj posao se ustrostručio, vodim emisije a isto tako i pevam i solo i u grupi, šta da ti kažem

Kažu da godine nisu važne, kakvo je tvoje mišljenje o tome?

Pa važne su, što si stariji imaš sve više iskustva, mladost je lepa ali često i glupa, nisam bila baš prepametna u mladosti, sve godine nose svoje, meni je trenutno mnogo lakše i mnogo se bolje osećam nego pre 20 godina.

Kako uspevaš da vaspitavaš ćerku u ovom svetu gde su društvene mreže uzele daha i kada je jako teško kontrolisati čime će se deca obrazovati?

Svake godine nose neku svoju lepotu, moja ćerka se mnogo bolje snalazi u ovoj atmosferi i mnogo joj više priliči ova generacija. Njene drugarica dolaze da mi traže savete a nju bude sramota, većinom me pitaju o muško-ženskim odnosima, vaspitavam svoje dete da ako napravi neku glupost da ne razmišlja ubiće me mama nego da možemo da rešimo svaki problem. Mislim da ona nema problema toliko u odrastanju niti ih je ikad pravila, u tim godinama je važno da nauči kako da preradi svoje emocije i ako budu povređeni kako to da svare.

Pričao sam sa Sanjom i rekla mi je da ne sme da dozvoli ni jedan kiks sebi što se tiče emotivnih partnera, kakvo je tvoje mišljenje o tome?

Ona je perfekcionista, ja uvek puštam da sve ide svojim tokom, koliko god da si iskusan život opet može da te razočara, ja sam radije da možeš da se otvoriš ljudima pa makar te neko i povredio, bez ljudi se ne može živeti i bez nekog kontakta.

Da li smatraš da ljudi kasnije shvate da treba sebi da se posvete i da mnogi ljudi od obaveza ne mogu da odvoje trenutke kako bi se odmorili?

Žene mnogo više nego muškarci, ja sam naučila u životu da su srećna deca ona kojoj su roditelji srećni. Ukoliko od ranog jutra nemam osmeh već vidim da tu nešto ne valja, sreća su incidenti, ne treba da stremimo sreći već zadovoljstvu, jer je sreća promenljiva. Neće mene usrećiti mnogo novca nego prijatelji i porodica oko mene, ja stvarnoi tako živim i drago mi je da sam tako lepo vaspitana.

Ti imaš dovoljno životnog iskustva, kakav je tvoj stav o tome što mnogi ljudi žive sa osobama koje ne vole i da trpe sve zbog dece ili finansija?

Ljubav se u braku ne podrazumeva, to je ekonomska i socijalna zajednica, i kada se stvara porodica u većini slučajeva se gleda ko koliko ima novca. Tako da što se tiče drugih ljudi to je na kraju njihov način i kome ja mogu da sudim, ja ne mogu hodati u tuđim cipelama.

Koga si videla na festivalu Bijenale kada si bila tamo?

Šeron Stoun sam videla i ona me je iznenadila svojom lepotom i harizmom, oni su svi bili obučeni kao da su krenuli u šetnju a ja imala neku raskošnu haljinu, šta ćeš kad prvi put ideš na takav neki događaj.

Moram da te pitam za novu pesmu sa tap 011, o čemu se radi?

Očekujem uskoro možda neki Sava centar, ali polako ima vremena, sa ovim opusom koji imam iskreno ne moram više ništa da snimim ali sa tap 011 sam izbacila novu pesmu zove se Doktore i jako je zanimljiva.

Autor: N.Š