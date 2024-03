'PRVO MI JE UMRO STRIC, A ONDA I OTAC!' Poznata pevačica KROZ SUZE progovorila o tragedijama koje su je zadesile za samo ŠEST MESECI!

Šok!

Mlada splitska pevačica Antonia Dora Pleško, koja je pažnju hrvatske javnosti privukla sa samo 11 godina, 2009. u jednom šouu, pre svog nastupa u jednom takmičenju progovorila je o porodičnoj tragediji.

- Nije me bilo zadnje dve godine jer sam imala tragediju u porodici. Prvo mi je umro stric, a on je uvek bio tu za mene. I nekako kad je krenulo na bolje, izgubila sam tatu. Mislila sam da je to kraj, ali nije. Tata je uvek govorio da bih baš ja trebala biti u "Tvoje lice zvuči poznato", jer baš na njega imam dar za imitaciju i sigurna sam da su i on i stric srećni i ponosni i da me gledaju u svakom trenutku - ispričala je Antonia na ivici suza.

Podsetimo, pevačici je u martu 2020. preminuo stric Srđan, a krajem avgusta iste godine otac Damir.

Antonia, koju su Hrvati upoznali još 2009. godine kad se kao devojčica takmičila u "Supertalentu", na Instagramu je progovorila o teškim životnim trenucima.

- Jako boli i nikad neće prestati. Ja sam nažalost u godinu dana izgubila i strica i tatu i mislila sam da je to moj kraj. Kada sam sve suze isplakala, shvatila sam da su tu uz mene i primetim da mi se jave kroz nešto baš onda kad mi je težak period (depresivne epizode) ili bitan period (nastupi, snimanja) i iskreno nema mi lepše stvari od toga. Sanjam o tome da ih mogu zagrliti bar na 10 sekundi ili zvrcnuti na mobilni. To je najgori deo - odgovorila je pratiocu koji ju je upitao kako se nosila sa svim.

Autor: N. Ž.