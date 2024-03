Pevačica Dijana Rokvić, poznatija kao Didi J, viralna je na društvenim mrežama zbog svojih izjava, ali i luksuznog načina života koji redovno deli sa pratiocima, a sada je otkrila da sebe ne smatra ni najmanje glupom, naprotiv!

Didi kaže da je svesna toga da je mnogi ljudi ismevaju jer ne veruju da na više strana postiže planetarni uspeh, ali da je takvi komentari ne dotiču jer svako lako može da se uveri u to šta je istina.

Videla sam razne komentare na svoj račun, da sam ovakva, onakva, da sam glupa i da izmišljam da sam se pojavljivala na nekim događajima, ali takve stvari me ne pogađaju. Sve može vrlo lako da se proveri. Nemam nameru bilo kome da se pravdam, to što me drugi ismevaju nije moj problem. Znam šta radim i kakav sam uspeh u svetu postigla. Sve je moguće samo ako verujete i ako naporno radite - rekla je pevačica jednom prilikom za Republiku, pa je potom dodala:

- U Srbiji narod nekako ne priznaje moj rad. U svetu mi se čini da sam priznatija, što me naravno raduje, ali bih volela da se i moja zemlja diči uspehom koji sam preko postigla. Ne pratim domaću estradnu scenu, već svetsku, ali to ne znači da je naša manje dobra. Jednostavno mene zanimaju neke druge stvari, ali svakako svaka čast svim kolegama koji ulažu besnoslovne cifre u svoje karijere kako bi napravili nešto. To je svakako za poštovanje, a ja nikoga ne želim da prozivam i pljujem.

