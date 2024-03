TEŠKA BOLEST GA POKOSILA! Glumac ležao u bolnici, pa uzimao HEROIN: U jednom trenutku nisam imao gde da se bodem....

Glumac Igor Pervić, rođen u umetničkoj porodici, započeo je svoju karijeru veoma rano, stičući status zlatnog dečka domaće kinematografije. Međutim, brzo je postao poznat i po problemima sa zavisnošću o teškim drogama, što je bacilo senku na njegovu inače sjajnu karijeru.

Igor je otvoreno pričao o svojoj teškoj borbi sa zavisnošću, koja je započela veoma mlad, sa samo 13 godina. Kako je sam isticao, droga mu je pružala lažnu snagu i osećaj nepobedivosti, ali je istovremeno odnela i mnoge živote njegovih vršnjaka. Priznao je da je prvi put uzeo heroin iz ljubavi prema devojci, a zatim je postao zavisnik koji je sve više tonuo u taj začarani krug.

– Jednog dana se na treningu pojave moja majka i očuh. Jedan moj drug im je rekao da sam u školi duvao lepak. Tada mi je taj drug bio najveći neprijatelj, a u stvari mi je bio najbolji prijatelj. Imao sam 13-14 godina. Vozili smo se kući, povezli smo i tog mog druga, i čim je on izašao iz kola, očuh mi je zalepio takav šamar! Imao sam veliku sreću što sam imao očuha koji je sa tolikom ljubavi pristupao meni. Čovek je bio kao da sam mu iz oka ispao, a ja sam ga doveo do ludila – ispričao je Igor u jednoj emisiji.

– Jedna devojka, pokoj joj duši, koja je sada mrtva… Ja sam bio strašno zaljubljen u nju… Imao sam motor, “Tomos automatik”, tad sam imao nekih 17 godina. To je tada bilo ne možeš da zamisliš, imati taj motor. I ja je stavim na motor i ona mi kaže: “Ajde, vozi me na Novi Beograd, imam nešto hitno tamo da završim”. Ja vidim njoj nešto nije dobro, a ja tada stvarno nisam ništa znao o teškim drogama. Došli smo do zgrade i ona me pošalje na treći sprat. Za nju sam bio spreman sve da uradim. Nađemo se mi na trećem spratu i ona poslaže sve “rekvizite”, ja gledam zapanjeno šta to ona tamo krčka… I stavi ona meni špric, a ja sam se igle bojao kao groma. I ja naravno da bih tu devojku očarao, onako mlad i glup, kažem hajde. Okrenem glavu na drugu stranu i ona mi to uradi. U tom trenutku osetim nirvanu i počeli smo da vodimo ljubav na stepeništu. Nije jedan dan prošao, ja sam se ponovo… To. Nikad nisam uzimao na nos. Počeo sam tako i nastavio na igli. U početku nam nije trebalo mnogo para, ali kasnije su počeli problemi i krize su bile psihičke. Gledajući nju koja je bila mnogo duže u svemu tome, ubacivao sam sve više sebe u to stanje. Kada je ona vikala da je sve boli i ja sam, a ustvari me ništa nije bolelo osim mozga – otkrio je Pervić jednom prilikom

Ipak, Igoru je bila pružena podrška u periodu odvikavanja, prvo od devojke, a potom od supruge, pesnikinje i književnice Jasmine Holbus. Ona je bila uz njega tokom detoksikacije u Londonu, pružajući mu svu potrebnu negu i podršku. Igor je isticao da mu je ona bila neizmerna podrška u borbi sa zavisnošću.

– Otišao sam u London na detoksikaciju i za 24 sata pod anestezijom promenili su mi krv, izvukli sve otrove i blokirali centre u mozgu kako ne bih mogao ništa da osetim ako ponovo uzmem drogu. Oboje smo se strašno zaljubili, moj očuh joj je pisao recenziju za knjigu, tako smo se prvi put videli. Vodila je računa o meni do te mere da me je hranila, vodila kod doktora, bukvalno sve. Danas njoj mogu da zahvalim što sam živ – istakao je tada Igor.

Nažalost, uprkos svojoj hrabroj borbi sa zavisnošću, Igor Pervić preminuo je 2019. godine, nakon teške borbe sa rakom jetre. Iako je njegov život obeležen usponima i padovima, kao i borbom sa zavisnošću, njegovo nasleđe ostaje upamćeno kroz brojne uloge koje je ostvario na filmu i televiziji.

Igor Pervić će zauvek ostati upamćen kao talentovani glumac čije je srce bilo veće od životnih izazova sa kojima se suočavao.

Autor: pink.rs