'TAMO GDE SAM ŽIVELA MAJMUNI SU UPADALI U KUĆU!' Kat Dosa otvorila dušu, pa progovorila o poreklu, a evo koja SRPSKA jela OBOŽAVA!

Katarina Kardoso, poznatija kao Kat Dosa, rođena je u Južnoj Africi, a već 12 godina živi u Srbiji, tačnije u Čačku. Stekla je ogromne simpatije nakon prve polufinalne večeri na Pesmi za Evroviziju, na kojoj se takmičila s pesmom "Tajni začin".

Iako se nije plasirala u finale, mlada nada muzičke scene oduševila je gledaoce, pa smo odlučili da s njom uradimo intervju.

Kako si odlučila da Kat Dosa bude tvoje umetničko ime?

- Ket ili Kat mi je uvek bio nadimak. Dugo sam živela preko i tamo su me tako zvali, došla sam ovde i samo skratila i prezime, i eto, kratko i slatko. Kada sam počela, stavila sam Kat Kardosa, ali su ljudi počeli sami da mi skraćuju prezime, pa sam promenila i ja.

Otkud ti u Čačku?

- Rođena sam u Južnoj Africi. Moj otac je tamo živeo neko vreme i onda je upoznao moju mamu, tamo smo živeli, i kada sam napunila 10 godina, prešli smo ovde. U Čačku sam krenula u četvrti razred i stvarno su me svi mnogo lepo prihvatili.

Koje je tvoje omiljeno srpsko jelo?

- Obožavam sladak kuvani kupus, prebranac i, normalno, pečenje. Kako ljudi u Čačku gledaju na sve ovo što se tebi dešava? - Iskreno, ne znam. Dugo nisam bila u Čačku, od priprema za PZE. Otkad je sve počelo, nisam bila kod kuće, ali verujem da svi navijaju za mene.

A šta kažu tvoji prijatelji iz detinjstva na učešće na PZE i što si sada poznata?

- Prijatelji iz detinjstva su me iskulirali (smeh). Bili su u fazonu sve top, super, bravo. Najiskrenije, mislim da oni to nisu pratili.

Na društvenim mrežama nakon tvog nastupa na PZE nastao je haos. Da li je to ispunilo tvoja očekivanja ili si ipak želela bar da uđeš u finale?

- Ja sam neko ko ne voli društvene mreže. Pre svega ovoga nisam ni imala društvene mreže, onda su ljudi rekli da moram to da imam, očigledno i zbog čega. Nisam mnogo ispratila sve to jer sam fokusirana na svakodnevne obaveze, pogotovo što je u prethodnom periodu stvarno bilo mnogo posla i obaveza oko svega, pa i samog nastupa. Ali sve se dešava onako kako smo zamislili.

Zašto cirkus na sceni?

- Hteli smo da se tako predstavim. Da sve bude seksi, seksi (smeh). I, koliko vidim, nigde nismo pogrešili.

Kako si odlučila da karijeru započneš baš u produkcijskoj kući "Basiviti"?

- To je bilo u vreme korone. Tad sam imala prijemni ispit za fakultet, i time sam se bavila, ali s obzirom na to da se potom nije išlo na predavanja, imala sam dosta vremena i krenula sam sama da radim muziku na kompjuteru. Snimala sam demoe i tekstove, to sam im poslala i svidelo im se. Tako je počela saradnja koja, evo, traje četiri godine.

Čuo sam da u dalekoj budućnosti želiš da živiš na farmi, da imaš životinje i porodicu i da to bude tvoj život.

- Odrasla sam u Africi, gde se grad mnogo meša sa prirodom. Ovde u Evropi se tačno zna šta je selo, šta je grad. Tamo mi se dešavalo da mi majmun uđe u kuću. Krenem kao odavde do Borče i naletim na slonove. Ali Srbija ima toliko prelepu prirodu da bih stvarno želela da sa porodicom živim na nekoj farmi kada se ostvarim karijerno i sve ono što želim.

Da li je neki muškarac iz Srbije osvojio tvoje srce?

- Nemam komentar (smeh).

Dalji planovi?

- Uskoro izbacujem novu pesmu. Plan je da stvaram muziku, da budem istrajna u tome i da jednog dana imam veliki koncert, kao i svaka pevačica.

