'ON JE BIO NAJVEĆI ŠVALER NA ESTRADI!' Lepa Lukić progovorila o kolegi koji je važio za PRAVOG SRCOLOMCA: U jednom gradu jedna, u drugom druga!

Pevačica Lepa Lukić iza sebe ima veoma uspešnu višedecenijsku karijeru, ali i brojne uspomene i anegdote koje su obeležile turneje i putovanja sa kolegama!

Svojim pričama Lepa često publiku dovede do suza, a jednom prilikom je anegdotom o Staniši Stošiću izmamila osmeh na lice svima u emisiji.

- Da li je istina da je Staniša Stošić voleo da promeni ženu u koji god grad da ste išli i da ste vi našli falinku kod jedne? - zanimalo je voditelja.

- Jeste! Sve tamo dolaze iza bine, ove što vole muzičare i u jednom gradu jedna, u drugom druga, a u trećem gradu treća, kad ono jedna ima kraću nogu. Ja mu kažem šta si našao, nema veze što ima kraću nogu, svima to može da se desi nego ti je ona devojka juče koju sam videla baš lepa i lepša od nje - počela je priču pevačica i otkrila detalj zbog kojeg su svi doslovno vrištali od smeha.

- Šta si našao kod nje tako lepo pitam ga ja, ima i kraću nogu, a i bio si sa njom. Kad kaže on "znaš kako je lepa ova druga" (smeh) Misli druga noga, jedna je lepa, ova nije važna - prepričala je Lepa.

Podsetimo, kraljica narodne muzike Lepa Lukić nedavno je držala poslednji solistički koncert u Beogradu, a tada je na sceni pročitala pesmu koju je sama napisala i posvetila ljubiteljima njene muzike.

- Krenula sam od izvora, naišla na dva putića, jedan vodi na kraj sela, a drugi do Beograda. Sreća mi se osmehnula, pesma me je osvojila, odvela me iz rodnig sela, a nije me ni pitala. Kada ste prvu pesmu čuli, mene sa njom zavoleli. Podigli me u nebesa, ja sam to od vas zalsužila, svega sam se odrekla, nikad nisam zažalila samo da bi vama pevala - rekla je Lepa drhtavim glasom i nastavila:

- Druga strofa ide ovako, rodno mesto evo mene, dolazim ti s puno sete, reci svima šta sam bila, neka čuju uspomene. Sećaš li se brata moga, naše majke sirotice, hranila nas i delila, koru hleba sve na pola.

