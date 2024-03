Ovo nikako niste smeli da propustite!

Četvrtak u Eliti je rezervisan za emisiju ''Gledanje snimaka.'' Voditeljka Ivana Šopić ušetala je u Belu kuću, kako bi raščivijala sve tajne učesnika, koje su su vešto skrivali, ali su ispak isplivale na videlo.

Učesnici kao i svakog četvrka strahuju od klipova u kojima su ogovarali, spletkarili i iznosili optužbe na račun svojih cimera, a koje do sada niko nije video. U prvom klipu Aneli iznosi koliko joj se Asmin smučio, ne može očima da ga gleda.

Čime si se tačno zgrozila na klipu?

Onome što mi je Sita iznela, gadim se sama sebi kad sve čujem. Meni je sve to bolesno, znala sam šta se dešava, kako je meni Sita to pričala i kojim tonom, kad mi je rekla do koje mere je došlo ona to nije rekla bezveze, mogu da zamislim šta se dešava napolju. Kad je rekao da ja njega i dalje volim, on je meni to u ponedeljak Darko, ja sam rekla da razmišljam o njemu non top, zašto ovo radi, non stop sam to sklapala. Milion ima Sita problema napolju i mora da se bavi i sa njim, ja ne znam kako ona funkcioniše i kako je čista u poslednje vreme mi je samo ona u glavi. Više ga ni ne smatram Norinim ocem, i ona je to rekla, nije on njen otac. Ne može Nora da ima sa takvim ocem kontakt, ona ne zaslužuje da ima takvog tatu koji svašta radi i traži dnk analizu - rekla je Aneli.

Da li si shvatila koliko posledica je ostavilo sve to tvojoj porodici?

Da Ivana, naravno, trudim se da ovo izguram i onda ne pričam toliko o tome i ne misli, ne mogu da konorlišem svoju glavu, ja bih ovde i igrala i bila zanimljiva ali ne mogu to da kontrolišem. Nekako mi je teže i teže sve, ti anksiozni napadi me napadaju -dodala je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić podigla je Danku Grujić koja je dala svoj sud o tome da li je kod Aneli Ahmić, tokom razgovora koji je prikazan na video snimku, videla gađenje prema Asminu Durdžiću.

Je l' ti je delovalo iskreno kada je rekla da joj se gadi bivši muž - pitala je Ivana.

Da. Iskreno, ja joj verujem, ja mislim da je ovaj čovek jedno ozbiljno zlo, pokušava da je unakazi na najgore moguće načine. Ja mislim da ona ne bi trebalo da ima bilo kakav kontakt. To kada je bio taj poziv, ne mogu da verujem da on to priča. Ja sam sestru uvek poslušala i uvek je bila u pravu. To šta on priča i šta on radi, sve što sam slušala do sada, ja ne mogu da verujem. On pokušava da je uništi, mislim da on mnogo laže. Mislila sam da on glumi, ništa se nije poklapalo, ali sada kad sve to čujem i gledam, nju ovde niko nije uhvatio u lažu. Ona je mnogo manje ovde govorila. Rekla sam kod Darka da se pogubila, to je kada izađe ovde da priča. Ona se plaši još ovde šta će Janjuš da kaže, pa uđe u svađu jer ne zna šta će i kako će - rekla je Danka.

Nije mi jasno, sve mi je ovo bolesno. Aneli je pre nekoliko dana izjavila da želi sama da ode kod njega, gde je to Janjušu zasmetalo, kao i svakom muškarcu. Ne razumem zbog čega kod nekoga mora da se ide, da se sedne oči u oči da se razgovara, kada je čovek očigledno monstrum. Ja sam joj rekla da ide sve preko suda, dete pripada njoj, šta ima ona da ide sa njim da raspravlja?! Ona nije kriva što je on ušao sa Stanijom u vezu, njemu je ona kriva što je ona ušla u rijaliti i što je sa Janjušem u vezu. On je goveđi gulaš koji bi voleo da je ona sama i ucveljena, da bude kod kuće dok se on je**va tamo i ovamo sa Stanijom. On puca od ljubmore što su Aneli i Janjuš zajedno. Sada je postao, ne degutantan, nego mizeran, bedan i monstrum. Isto tako mi Janjuš nije jasan sa jedne strane, danas sam videla dosta kontradiktornosti i sa jedne i sa druge strane. Znam da je Aneli uvredila Janjuševu suprugu kada je imala nervni slom. Janjuš je prihvatio i preko toga je prešao šta mu je izgovorila suprugu. Ja nisam vređala Zolinu majku jer mislim da je ona ku**a, nego znam gde ga najviše boli. Dok je vikala na kapiji da hoće da izađe, izgovorila je to, on je prešao preko toga, ušao u vezu sa njom, predstavio je taj odnos idiličnim. Pričao je kako bi Nora i Kruna voleo da se igraju - rekla je Miljana.

Maja Marinković je ušla u žestom sukob sa Aneli Ahmić, izrekle jedna drugoj gnusne uvrede.

Krenuću od najsvežije situacije, Aneli ja nju ne uzimam zdarvo za gotovo, ona priča jedno pet minuta pa posle drugo, njih dvoje su se posvađali pre tri meseca isred rehaba, Janjuš jeste prešao preko tih reči, ne znam šta je čudno da njegova bivša žena neće dozvoliti da se vidi sa Krunom,to dete je zajedničko ali ona vaspitava to dete, ja ne bih isto dopustila da vidi dete posle onakovih izgovorenih reči, ni jedan zdrav mozak ne može to da prihvati, trebamo biti realni, ako je njihova ljubav jaka oni će to iskalkulisati, ali da ona planira da vidi nečije dete a svašta je rekla za nju, ona mora da nosi taj teret, onda ona ustane i kaže kada se posvađamo da sam mu ja nešto prebacivala, neka priča o sebi - rekla je Maja.

Maja je sujetna i ona to ne može podneti, to što Janjuš mene voli i prešao bi preko toga. Ovo je čista sujeta jerje jako ljubomorna zato šro se volimo. Ona je htela da spava sa Janjuše, htela je da se pomiri sa njim. Ja ovu ženu ne vidim - rekla je Aneli

Ona pljuje o mužu i priča da je prevario na početku i očekuje da mu on ne uzvrati. Ovo je za mene pačija škola šta pričaju, ona je čula da mu se bliži rođendan i smatram da s obzirom na to kada mu se bliže neke uspomene on se totalno povuče. Ja kad se sredim njima odma nije dobro. Kad mu dođe rođendan on napravi frku da se smiri strast napolju, kako bi mu stigli pokloni. Ne mogu da slušaju istinu, ja ne mogu ove kreštave glasove. Ona ima neke posledice iz prošlosti pa joj je memorija spržena, ona nije toliko inteligentna da mi dobacuje. Ja njoj devedeset posto stvari ne verujem, kad je bio pretres i kad je Milan izjavio da može da je vrati ona je imala osmeh od uha do uha. Njena prošlost su koferi i Bujanovac, da ne pričam neke stvari iz spoljnjeg sveta. Ne mogu ja da pričam sa devojkom koja nema ni osam razreda, odjednom je sad njen muž gej a napravio joj dete, ne verujem joj, čim zine slaže - odbrusila je Maja.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima "Elite" novi video snimak na kom je prikazan video poziv Anđele Šparavalo sa njenom majkom Aleksandrom i ocem Aleksandrom, koji su svi posmatarli bez treptanja.

Nije mi baš tako prenela, ne intresuje me, neću puno ni komentarisati. Neka pričaju šta hoće, njena majka će biti tužena za onu klevetu, što je izmišljala da sam alkoholičar, da sam vršila nasilje nad bivšim devojakama. Videćemo se sigurno na sudu što se tiče tih stvari. Meni je jasno zašto oni ovo pričaju, ja imam tu razumevanja, naš odnos zavisi od nas, ne znam kome tu nešto nije jasno. Uradila je katastrofalne stvari, da postoji neka istina, postoji. Nikada je nisam nagovarala da priča neke stvari, ona sama ustane i priča laži, pa priča istinu. Ja sam neko ko je govorio da se ne zaje**ava sa tim stvarima - rekla je Bojana.

Anđela ti je rekla da su njeni njoj stavili do znanja da će kada izađete da će da vide - rekla je voditeljka.

Odmah sam skontala da je ona to razumela kako je htela, verujem da je bila sluđena i zbunjena. Niti ću ja da opravdavam njenu glavu, kada greši, greši...Imala je priliku da dokaže svima da govori istinu ono što je stvarno istina, nije to uradila, dozvolila je da njena majka vodi glavnu reč. Jeste naš život, to više nije moj problem. Odmah sam skontala da nešto nije dobro razumela, samim tim kada sam čula deo razgovora, znam da nije taj momak definitivno. Ja znam da su mnoge stvari istina i da mnoge nisu. Mene ne zanima to povezivanje sa Anđelom - rekla je Bojana.

Ukućani ostrašćeni nakon poziva Anđele sa njenom porodicom, Miljana nazvala Bojanu monstrumom, Kačavenda krivi Anđelu za sve.

Ti si drugačije prenela ovaj poziv, sve si rekla pogrešno, šta imaš da kažeš, sve si izokrenula? -pitala je Šopićka.

Ja sam baš nešto polupana, ne osećam se najbolje, ne znam ni šta pričam ni šta kažem, skroz izgubim fokus, mnoge stvari nisam trebala da iznosim o porodici, ne želim više da pričam o njima, ni ukućanima da se pravdam, ne treba to da se rešava pred kamerama, krivo mi je što sam sama krenula da pričam, želim da zatvorim tu temu, moram malo i sebe da gledam jer mi stvarno nije dobro. Ja sad nisam sa Bojanom u vezi, nemamo odnos, to je moja čista glupost što radim sve. Ne bi ni trebali da budemo u kući zajedno jer moji nisu za nas - rekla je Anđela.

Ona je meni rekla da nećemo ovde biti zajedno ali da napolju možda hoćemo, ona devojka ne zna šta priča. Ja sam njoj ovde pružila priliku i pokušala sam da ostanem sa njom, da je ohrabrim ali ona nije tip devojke za mene - rekla je Bojana.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću kako bi dao svoj sud o pozivu Anđele Šparavalo sa roditeljima, što je bilo prikazano u video klipu.

Ja nisam čuo, nisam slušao razgovor, ali sam u intervjuu rekao od reči do reči ono što su roditelji videli. Kad joj govori: "reci sine, reci sine" da samo to izađe iz usta, ali džaba, ova se usr**a od nje. Bojana je ozbiljan krivac za sve ovo, a Anđela je kriva za njen odnos sa roditeljima. Bojana je ozbiljan bolesnik, ja sam čuo šta joj priča sve ispod roditelja. Ti njoj ovde možeš da kažeš: "Nemoj da pričaš", ali kada joj kaže: "Aham ti kradeš, jer možda u detinjstvu nisi imala" ili i tako dalje, ali pošto Anđela gleda u nju kao Boga, ona je najpametnija i svi su pu**či ku**a, sada Bojana time manipuliše njom. I na taj način pušta nju da izvlači te informacije. Bojana nema empatije, nema osećaj i sve radi ovo jer ima neki cilj. Ljudi su pričali da Bojana nije kriva, kako nije?! Ako ti govoriš da te ne intresuje što će njena baka, ne daj Bože, da umre, kakav si ti to čovek?! Kako možeš da se smeješ dok gledaš nečiju majku ispijenu?! Ono što je rekao njen otac, Bojana je jedan predator koji ima lične hirove i frustracije i hrani se time da je ona kao dovela Anđelu kod sebe, ona je otkrila ko je Anđela, njeni roditelji nemaju pojma, jer Bojana ima potrebu da se takmiči sa jačim polom. Bojana će lečiti svoje frustracije na nedovoljno zrelim i labilnim ličnostima...Na sve to, Anđela, ti, ako voliš porodicu najviše na svetu i porodica ti kaže, koja gleda sve ovo, koja je potreba da te roditelji slažu da ti neko misli dobro - rekao je Anđelo.

Anđela, što si rekla da je tata vikao na tebe, je l' vikao - pitala je voditeljka.

Nikada nije vikao na mene i ne želim više da pričam o tome. Krivo mi je što sam iznela neke stvari koje nisu trebale da se iznesu - rekla je Anđela.

Žana Omnia i Marko Đedović komentarišu Anđelin poziv sa porodicom.

Definitivno joj ne verujem ni jedan posto, sve laže, imali su problem sa njom i sa 14 godina kad su joj rekli da je nesposobna za život, ona je doživljavala čudno te svađe, ona je bila željna ljubavi malo sigurno, to ništa nije strašno, mene ne može ovde da manipuliše. Pokušava svojim ponašanjem da svali sve na roditelje, ona mene vređa kad pokušam da pričam sa njom, razmažena, bezobrazna ma nemam reči za nju, ljudi n znaju šta će sa njom. Jasno je da su vodili računa sa njom, ništa joj ne verujem čak je i dokazano da je lagala. Bojani je jedno opravdanje njena živona priča, mislim da manipuliše i sa Bojanom, ipak je Bojana stamenija i treba da bude racionalnija, mora da se skloni od nje kako zna i ume. U više navrata sam videla da je Anđela lupala glavom o staklo kad Bojana nije htela da bude sa njom, ja sam negde i Matoroj to pričala, ona treba da zna sa čim se hvata u koštac. Bojana se zaljubila kao tetreb čim joj ovo sve oprašta. Bojani će biti jako teško da se odvoji od nje jer je ona jako razmažena i navikla je da dobije šta želi uvek - rekla je Žana.

Svako ima po nešto sa čime bih se složio, Anđela je htela da fascinira Bojani vikendicama i onda je izazvala sažaljenje. Nikad nisam video ovoliko odsustvo empatije prema roditeljima, meni je to skandal i monstruozno, ona ima potpuno odsustvo empatije za svoju porodicu, jako je razmažena i samoživa, gazila bi preko mrtvih, Bojana i porodica su te osobe preko kojih gazi. Iskoristila je priču i izmislila tužnu priču. Ona jednu stvar prestavlja na sto načina, ovde nema izostanka roditeljske ljubavi, potpuno je izmanipulisala svima, ima potpuno odsustvo empatije. Bojani je pogrešno ispričala priču i za baku, ovo sa Bojanom nije ni ljubav nego već sažaljenje. Sažaljenje je nešto više što te vezuje za osobu nego ljubav, to su stvari koje patološki vezuje ljude. Gej odnosi su veoma specifični ovde, svako će stati uz Anđelu, ona će se oprati od nje i krenuće svojim putem. Ovim se mnogo veća šteta čini nego korist, -rekao je Đedović.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Slađi Poršelini kako bi prokomentarisala video klip poziva porodice Šparavalo sa Anđelom.

Složila bih se sa Anđelom, Markom i Lakićem. Bojana sada priča kako Anđeli veruje za bobicu i da je zapravo istina da su je roditelji maltretirali, a kada mi kaže da je ti maltretiraš, tada laže?! Hajde izvoli, odgovori mi klošarko jedna! Laže kada priča dobro o porodici, tada veruješ, a ne verujemo Anđeli kada priča da je maltretiraš. Što ćutiš pi**ice sada?! Govoriš ti da ćeš neku majku da tužiš, ti monstrume, nakazo jedna! Zašto devojku koja je meni pričala da ima anksiozne napade, pa ustala i rekla da je lagala. Što ne može da se druži sa mnom?! - rekla je Poršelina.

Ja neću pričati o svojoj porodici više, sve što sam rekla sam slagala - rekla je Anđela.

Žana i Ivan se vređaju najstrašnije, Marinković joj izneo pretnje na račun deteta.

Ivane, osudila te je cela nacija zbog pretnje detetu -rekla je Ivana.

Ovo je izvučeno iz konteksta, ona je meni pretila da će mi zapaliti stan i da ću se okliznti na bananu, ja sam tad nju krenuo da vređam najstrašnije, za te pretnje ja sam uzvratio najgore - rekao je Ivan.

Koru od banane sam ironično izgovorila, nikakvo paljenje stana nisam spominjala, on laže, isključivo je došao da koristi javno mnjenje da preti detetu. Ovo su ozbiljne stvari koje je izneo, aludirao je na moje dete, kao da ja vodim računa šta moje dete radi sad u školi i ko ga vodi kući. Ova kuća je prva koja se borila protiv nasilja, ide po sirotištima. Čovek je došao ovde da koristi javno mnjenje kako bi vređao jedne majke i pretio za decu, ovo je meni klasično aludiranje za njegove fanove da prate dete. Ja njega ne gledam više kao čoveka - rekla je Žana.

Spominju se deca i škola na šta to aludira - rekao je Mića.

Miljana Kulić polila je Ivana Marinkovića, a on je ovom prilikom skočio na noge i krenuo ka spavaćoj sobi kako bi joj vratio, međutim, obezbeđenje ih je opkolilo, pa nije došlo do eskalacije sukoba.

Naime, kako su napustili spavaću sobu, u Beloj kući nastao je opšti haos, te su uvrede pljuštale na sve strane.

Go**ima te polivam! Vređaš ovde majke - urlala je Miljana.

Tinu ninu, ideš u Toponicu - rekao je Ivan.

Ukućani totalno osudili Ivana Marinkovića, on osuo paljbu po Anđelu Rankoviću.

Ja sam neko ko je sa Žanom proveo dosta vremena, znam i njenog muža dugo, Ivan mi je rijaliti drug i kad su mi dolazila pitanja ja sam mislila da nije rekao za ovo, sad da meni neko kaže ovo to bi bio haos. Osećam potrebu ovo da kažem zbog Žane, ovo sada mi je morbidno, ja nisam verovala da je ovo pričao -rekla je Matora.

Pa i tebi je Anđelo rekao da paziš na ono malo kuče. Mrš bre je*ao ti majku ker u pi*ku, imaš ovu ku*vu pored sebe, nema ko je nije je*ao -rekao je Ivan.

U drugom delu klipa si sto posto aludirao na to, umesto da si rekao znam gde živite ti i muž ti školu spominješ, ja se ne mešam u svađe ali ovo je otišlo predaleko. Htela sam da kažem što se tiče Miljane ali sam prećutala, stavljam se u situaciju da neko govori ovo za Dunju, ja bih napravila haos - rekla je Matora.

Jelena Ilić Marinković započela je žestok verbalni okršaj sa Miljanom Kulić, te se u sve umešala Žana Omnia.

Ti si luda nasta. Ti polivaš jer su ludača i šizofreničarka, ideš u ludaru. A ti klošarko nastavi da pretiš - rekla je Jelena.

Vi ste go**a, klošarko! - urlala je Žana.

Ko će da nam zapali stan?! Oni kriminalci koji te vode po vikendicama. Ja ću za to da te prijavim - ponavljala je Jelena.

Na sledećem klipu prikazani su dodiri Teodore Delić i Borislava Bore Terzića.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Teodora je videla kakve greške pravi i sve što sam joj zamerio, sve sam joj to rekao hiljadu puta i da ne staje sa nekim stavrima, zato i imamo problem. Mi se nismo i dalje pomirili i verujem da se ni nećemo pomiriti - rekao je Bebica.

Vidim da mu nije dobro i ja ga razumem, skroz sam sluđena ne znam ni šta da kažem sada, konstantno su iste priče i svađe i mislim da je ovako i najbolje čak. Treba da shvatim u glavi šta mi se dešava - rekla je Teodora.

Gačiću jel si ti i dalje problem? - pitala je Ivana.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video klip na kom su učesnici "Elite" imali priliku da vide kompilaciju smešnih klipova.

Naime, prvi koji je prikazan jeste kompilacija raskida Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović, u kojoj joj on, kako je i prikazano, postavlja kroz razne vremenske etape jedno te isto pitanje, a to je: "Je l' si raskinula?", što je nasmejalo sve do suza.

Na narednim video klipovima prikazani su urnebesni razgovori Marka Janjuševića Janjuša i Uroša Stanića, koji su takođe nasmejali sve.

Milica Veličković i Bora Terzić u novom haosu, on totalno raskrstio sa njom, pa je počastio gnusnim uvredama.

Jel ti jasno majmune? Jel ti jasno retarde? Znači ja sam dro*a i klošarka, jel mi to govoriš? -pitala je Milica.

Ne zanimaš me više uopšte, ne volim te više odje*i od mene više, završili smo ajde ćao, ma mrš dr**o jedan -odbrusio je Terza.

Jel sam ja dro*a bre, šta ti imaš mene da žališ? -dodala je Milica.

Svanulo mi od kad nisam sa tobom, procvetale mi sve ruže u martu. Nemaš potrebe da budeš tu i da stojiš, danas sam rekao da se hladim od tebe, ne znam jer treba da ti crtam ovde, evo kažem ti da neću više nikad da budem sa tobom - odbrusio je Terza.

Neposredno po završetku emisije "Gledanje snimaka", Teodora Delić sela je na kauč sa Nemanjom Gačićem, te mu je tom prilikom prebacila devojku iz spoljnog sveta, a on joj je tom prilikom otkrio da mu čak ni ne prolazi ona kroz glavu.

Bilo čija veza ovde, evo Comara, imali su još goru situaciju od tebe, pa su se pomirili - rekao je Gačić.

Šta ti sve imaš - rekla je Teodora.

Šta ja - rekao je Nemanja.

Pa sve što si pričao za ovu, za napolju - rekla je Delićeva.

Nemanja Gačić i Teodora Delić sve vreme su sedeli na kauču i ćaskali, što je Nenad Macanović Bebica video, te je tom prilikom doleteo kako bi se suočio sa njima, konkretno s Teodorom.

Idi da pokupiš sve stvari tamo, ali treba da te bude sramota! Odmah idi pokupi stvari, kreni. Baciću ti stvari - rekao je Bebica.

Šta hoćeš ti od mene?! Hoćeš da mi baciš stvari?! Ja nemam gde da spavam, ja ću tu da spavam, ti se skloni - rekla je Teodora.

Neću da se sklonim, to je moj krevet. Je l' te nije sramota?! Šest meseci praviš majmuna ovde od mene - rekao je Bebica.

Nemanja Gačić, ustao je i otišao je s kauča kako bi ostavio Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu da porazgovaraju, a oni su tom prilikom ušli u žestok verbalni okršaj u kom su jedno drugome sasuli sve što misle u lice, kao i šta im smeta u njihovom odnosu.

Šta je istina?! Šta sam ti zamerio osim Gačića?! Tamo kada smo sedeli u vešeraju, rekao sam ti da neću da te vidim u istom prostoru - rekao je Bebica.

Ti meni tako ne možeš da pričaš - rekla je Teodora.

Ne, nego šta, da kažem da je super?! - pitao je Bebica.

Autor: S.Z.