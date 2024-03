Dotakla se i svojih favorita na ovogodišnjem takmičenju "Pesma za Evroviziju", ali i pobedničke pesme.

Prošlogodišnja predstavnica Srbije na Eurosongu, Ana Đurić Konstrakta, uključila se u emisiju gde je prokomentarisala nedavni PZE na kome je zauzela 4. mesto.

- Ja sam zadovoljna kako smo mi to spakovali, šta smo uradili i kako smo to iskomunicirali. Tako da što se nas tiče, posao je uređen dobro i to stoji stoprocentno, zadovoljna sam. Odlazak sam na Evroviziju jeste neki benefit svega toga, ali nije obavezno, pogotovo nama koji smo već bili. Pa ja sam onomad posle Eurovizije nekako i javno govorila da nema potrebe više. Međutim posle nekako kad su se ovde sklopile kockice, shvatili smo da ovo što smo uradili ima smisla samo u okviru Evrovizijske platforme, znači tu da iskomuniciraš ovakvu vrstu performansa. Tako da smo se onda tu i vratili. Budući da smo ovo nazvali epizodom broj dva onda to nekako ima smisla, ostaje otvoreno da napravimo epizodu broj tri. Ali videćemo to ako bude inspiracija. Ako dođe nešto što ima smisla onda ćemo uraditi, ali ne moramo, možemo i ovde da stanemo - rekla je Konstrakta.

Potom se dotakla svojih favorita na ovogodišnjem takmičenju "Pesma za Evroviziju", ali i pobedničke pesme.

- Pa, dobro, bilo je tu puno pesama koje zavoliš prosto dok teče takmičenje. Nemam spisak ispred sebe da bi mogla sve da ih pobrojim, ali stvarno, uživali smo i uz Kurtića i uživali smo i uz Džordžija, Zorju, Zejnu, Mandića, Ivu Lorenc, Filipa Baloša i tako dalje, sve te pesme nekako zavoliš. Ovo što su na kraju konačni rezultat takmičenja, mislim da je dobar i čini mi se da on nekako uvek bude tačan. Pesma sa kojom idemo, možda nije ona koja kupuje na keca, ali ima neku dubinu i ima poruku koja je adekvatna današnjem vremenu. Pogotovo ako budemo forsirali tu antiratnu poruku. Opet može i da se čita na nekom ličnom emotivnom nivou. Tako da sve u svemu mislim da smo dobro izabrali i videćemo kako će to proći u okviru ovogodišnjeg Evrovizijskog paketa - rekla je.

