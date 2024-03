'NE MORA FERARI, ALI...' Evo šta poznati misle o DANU ŽENA, jedan iskreni komentar NASMEJAO je sve! (FOTO)

Praznik žena, dan majki, Osmi mart… Jedni ga obeležavaju, drugi mu ne pridaju značaj, ali gotovo da ne postoji dama koja se ne obraduje znakom pažnje koji dobije tog datuma.

Samo neke od poznatih ličnosti su za domaće medije progovorili o ovom posebnom danu.

Osmi mart poznati muškarci nikada ne zaboravljaju

Na pitanje da li se muškarci sete žena samo za 8. mart dame su rekle:

- Nikada nisam imala posla sa takvim muškarcima. Prosto nisam obraćala pažnju na to, osim kao dete jer sam želela da obradujem svoju majku, baku, komšinicu, tetku, strinu a i u školi smo imali ritual da pravimo nešto za taj datum. Moja deca se inače uvek sete ovog praznika – rekla je Dragana Katić.

I bivša članica grupe „Hurricane“ Ksenija Knežević ima slična iskustva.

- U mom slučaju ne, niti u mojoj porodici, a nadam se da nije tako – rekla je Ksenija sa čim se složila i Nataša Pavlović koja je objasnila da ni ona nema problema sa muškarcima za praznik žena.

- Zavisi kako koji. Moji se mene sete i kad nije 8. mart, a neki se možda ne sete – dodala je Nataša i priznala da je najlepši poklon dobila od dece:

- To su njihove česttke, nešto domaće što prave od kartona, bojica i slično, i to su najslađi pokloni.

Voditeljka Vesna Milanović ne voli mnogo da govori o 8. martu, a objasnila je zbog čega je razgovor na ovu temu veoma nervira.

- Ne želim da to bude fraza kako mi treba da se volimo tokom čitave godine, i da treba da poklanjamo jedni drugima poklone tokom cele godine. Potpuno je u redu da supruzi, devojci, majci kupite buket cveća, parfem, izvedete je na večeru, popijete omiljenu čašu vina ili odgledate omiljeni film. Uživajte u 8. martu, a uživajte i dan pre i posle. Nemam ništa protiv da poklanjate za 8. mart. Uopšte nisam u fazonu kako tražim poklone cele godine, 8. mart me nervira. Ne nervira me, sve mi je ok – ispričala je Vesna i naglasila da voli da obraduje kako svoju majku, tako i svekrvu i drugarice.

U pažljivom okruženju jačeg pola uživa i voditeljka Dea Đurđević.

- Muškarci kojima sam ja okružena se ne sete samo svojih žena za 8. mart, ali ja volim ovaj dan bez obzira što oni kažu da treba svaki dan biti dobar i udvarati se ženi. Tada se najviše posveti pažnja na žene i na sve to što one rade. Ništa se neće popraviti jednim cvetom, ali treba da se dobije taj cvet – objasnila je Dea.

Muškarci Dan žena posmatraju na poseban način, o čemu je govorio pevač Halid Muslimović.

- Osmi mart je jedan ritual. To je dan žena, dan naših lepših strana i osoba za koje mi živimo i onda normalno treba im nešto ponuditi. Treba im dati neku radost. A minimalna radost je jedna ruža i srećan 8. mart – smatra Halid.

Ipak, njegov kolega Nemanja Nikolić tvrdi da nije jednostavno biti uvek na visini tog zadatka.

- Kao idealan muškarac bi trebalo da kažem da ženama treba svaki dan da bude 8. mart i da im svaki dan kupujemo poklone i ruže, ali retko ko to radi – naglasio je Nemanja.

Ovaj praznik ima posebno mesto u srcu voditelja Siniše Medića, koji je ove godine uskraćen da obraduje voljenu osobu koja ga je uvek asocirala na ovaj dan.

- Malo će mi biti čudan 8. mart pošto je moja baka letos preminula. Taj dan je bio specifičan jer sam joj uvek slao ogroman buket cveća, a ona se svaki put slikala sa tim buketima tako da imam uspomenu na 8. mart. To me podseća na praznik žena, ali naravno, tu su majka, sestra, prijateljice. A pokloni mi nikada ne predstavljaju problem i nekako volim taj praznik – otkrio je Siniša.

Kada je reč o poklonima oni mogu biti mali, veliki i krajnje maštoviti, a poznate dame su otkrile koja iznenađenja posebno pamte.

- Najlepši poklon koji sam dobila bilo je jedno putovanje u Rim – rekla je bivša „Uraganka“ Ksenija Knežević.

Vesna Milanović smatra da je bitna prava pažnja i posvećenost.

- Nisam od onih da mi muž kupuje Ferari ili Birkin torbu, ali jako dobro zna koje vino volim da pijem, koji mi je omiljeni restoran. I male sitnice, ali i velike, sve mi se to sviđa i nemam neki omiljeni poklon – ispričala je Vesna, dok je Dea Đurđević otkrila da ima veliki problem svakog 8. marta.

- Uglavnom dobijam cveće ili nešto što želim. Svoje poklone uglavnom znam unapred – požalila se Dea i dodala:

- Najlepši poklon je vernost i poštovanje, ali može i to cveće.

Posebnu čar za Draganu Katić imaju darovi koje je dobijala od svojih sinova kada su bili mali.

- Ostala mi je slika kada su dolazili iz vrtića. Išli su sa dedom da kupe neku ružu i donesu. I naravno, pravili su crteže. To što je namenski rađeno za 8. mart, to mi je fenomenalno – ispričala je Dragana.

Posebnu pažnju poklonima daje Halid Muslimović koji tačno zna da izabere pravi detalj za svaku damu.

- Zavisi kome se poklanja. Ukućanim recimo pored cveća kupim još neki poklon. To uvek bude nešto od srebra, zlata, bižuterije, sata. Uvek se nešto nađe tu što bi odgovaralo. A i svoje srce uvek poklanjam – kategoričan je Halid.

Nemanja Nikolić je siguran šta je provereno dobar izbor koji daje od srca.- Jedan poljubac i jedna ruža, mislim da će to biti dovoljno. Poljubac joj ne kupujem, naravno. To dobija svakodnevno – rekao je Nemanja.

Ni Siniša Medić nema nikavu dilemu kada je izbor poklona za Dan žena u pitanju.

- Osmi mart je za cveće, a kada su rođendani u pitanju onda se uzima nešto drugo – rekao je voditelj i dodao:

– Za 8. mart zna se, nije karanfil, ali je cveće. Pošto su moji u Subotici, a imam cvećaru u kojoj kupujem godinama, samo ih pozovem i tačno znaju kakav buket hoću i koje cveće volim, odnosno moja majka i sestra, da odaberem za poklon. A kada je reč o mojim drugaricama, njima idu standardno ruže, i to crvene.Poznati su se složili da uglavnom svi prate kalendar i tačno znaju kada je 8. mart zbog čega ih nije potrebno podsećati da sledi praznik žena.

- Uglavnom oni znaju, i moji prijatelji ,a i moj supružnik ili dečko – rekla je Dea.

Dragana takođe nema razloga da podseća druge na praznik svih majki.

-To apsolutno ne činim a ne podsećam ni na svoj rođendan, a kamoili na 8. mart. Ali drago mi je, deca me se sete uvek – rekla je Dragana.

Nataša Pavlović: „Kad vidim njih trojicu na vratima, to mi je najlepša stvar na svetu“Nataša je otkrila i šta je najviše oduševi tokom praznika žena, a to je kada se njena dva sina udruže sa suprugom.

- Ne moram nikada da podsećam i najslađe mi je kada dođu njih trojica. Najveći nosi najveći buket, onda srednji nosi srednji buket a najmanji nosi buketić. Kada vidim njih trojicu na vratima da mi dolaze to mi je najlepša stvar na svetu i nikada nisu zaboravili – ispričala je autorka i voditeljka „Praktične žene“.

Da nema potrebe podsećati jači pol na predstojeći praznik smatra i Vesna.

- Ne moram da ga podsećam ali i nemam neka velika očekivanja. Volim da dobijam poklone svaki dan, a volim i da poklanjam i mami, svekrvi, drugarici uvek, često neku sitnicu. Zavisi od toga koliko imam para, kad legne plata – rekla je Vesna.

Ipak, Ksenija priznaje da ne pridaje previše važnosti 8. martu.

- Nije mi se dešavalo da treba da podsećam muškarca na taj praznik ali nisam osoba koja je rob tih datuma da to mora da se ovekoveči. Potpuno sam lagana po tom pitanju – priznala je Kneževićeva.A evo da li muškarci osećaju pririsak da ne zaborave bitan datum poput ovog.

- Nije mi se desilo da zaboravim na 8. mart kada svi naprave tu atmosferu već nedeljama pre. Žene se pripremaju i govore: „Šta ću za 8. mart, gde ću za 8. mart“ – objasnio je Halid, dok je Siniša otkrio da ga poklanjanje ispunjava.

– Ne znam da li je to neka ludost ili neka dobrota, ali ja prosto volim da poklanjam.

Međutim, Nemanja Nikolić priznaje drugačije:-Desilo mi se da zaboravim dan

