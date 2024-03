Tanja Savić podelila NIKAD VIĐENE FOTOGRAFIJE SA 11 GODINA MLAĐIM DEČKOM: Ove slike su nastale kada niko nije znao za nas

Pevačica Tanja Savić već neko vreme uživa u ljubavi sa 11 godina mlađim izabranikom, pilotom Muhamedom Bešićem.

Iako je u početku svoju vezu pokušala da sakrije od javnosti, Tanja je u jednom momentu odlučila da je obelodani, a od tada rado govori o svom izabraniku.

Tako je sada na svom Instagram profilu podelila nove fotografije sa njim, te istakla da su zapravo u pitanju stare slike.

- Ovo su fotografije od prošle godine, kada niko nije ni znao za nas - napisala je pevačica zadovoljno, pa se upustila u razgovor sa svojim pratiocima koji su joj rado ostavljali komentare ispod niza zajedničkih fotki.

Podsetimo, Tanja je nedavno otkrila da bi volela da obuče venčanicu.

- Ja sam uvek sanjala da nosim venčanicu, nisam je nikada nosila, a volela bih da je nosim. Možda će se i ostvariti to, lepo se slažemo, a u njemu sam pre svega našla prijatelja i podršku. Sinovi su ga prihvatili, baš se vole - izjavila je Tanja, pa dodala:

- Sad mu pripremam jedno iznenađenje, on ništa ne zna. On zaslužuje sve najbolje. Ja sam pronašla osobu koja je kao i ja. To bi savetovala svima, da nađu svoju srodnu dušu, srećna sam što smo slični bez obzira na razliku u godinama. Na svom primeru sam videla da su godine samo broj, mnogo je bitnije da li vas neko poštuje i da li je neko tu za vas, to je najvažnije.

Autor: pink.rs