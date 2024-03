Vanja Ignjatović poznatija kao bivša žena Nenada Aleksića Ša i influenserka, već mesecima se nalazi u žiži javnosti zbog kraha ljubavi sa Ša, ali i zato što svojom pojavom intrigira narod.

Vanju su gledaoci spajali i sa Mioninim bivšim dečkom Stanislavom, što njih dvoje nisu ni negirali, ali ni potvrđivali. Sada se Vanja oglasila za Pink.rs i otkrila šta misli o Krofakovom ulasku, ali i o osećanjima Nenada i Mione.

Mislim da im nije ni malo prijatno što je on ušao tamo. Vreme će pokazati, njih dvoje ako opstanu, to će biti do kraja Elite. Što se tiče Stanislava, ima od mene ogromnu podrsku - bila je jasna Vanja.

Stanislav Krofak otkrio je da kada je Nenad Aleksić Ša bio na ročištu sa bivšom suprugom Vanjom Ignjatović, da mu je ona prenela da Stanislava ne spominje više, kao i da su se Vanja i Ša zagrlili i poljubili. Ša je sve to demantovao i kako on kaže, to se nije desilo nikada, dok je Vanja bila izričito jasna na ovu temu.

Mogu samo da kažem da se izgubio u svojim lažima. Ne sme da kaže to zbog Mione. Istina je sve što je Stanislav rekao i on zna sve, pričali smo - rekla je Vanja.

Vanja je otkrila i u kakvom je odnosu sa Mioninim bivšim dečkom Stanislavom Krofakom.

Stanislav i ja smo u prijateljskom odnosu - istakla je Vanja.

Autor: N.P.